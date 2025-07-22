Las expectativas sobre un indicador económico que llegaron a mínimos históricos, entre otros datos del BCU
El Banco Central publicó los resultados de su encuesta sobre las proyecciones de analistas en este mes de julio sobre el crecimiento del PIB, inflación y precio del dólar para este año, 2026 y 2027.
Las expectativas de inflación de analistas se acercaron más a las del Banco Central (BCU), según datos de la encuesta de la entidad correspondiente a este mes de julio, publicada ayer.
Las expectativas de inflación de economistas, bancos, consultoras y AFAP para este año (de enero a diciembre) es de 4,68% en mediana (se ordenan las respuestas de menor a mayor y se toma la del centro), con respuestas que van desde 4,19% como mínimo a 5,33% como máximo. Esto muestra una mejora en relación a las expectativas que tenían en junio, ubicadas en 5%, con respuestas de 4,2% como mínimo hasta 5,7% como máximo.
En cuanto al alza del Producto Interno Bruto (PIB), las expectativas de los analistas se mantuvieron bastante estables al prever que estará en 2,50% para este año (lo mismo dijeron en junio). Sobre el dólar, lo ubicaron en $ 41,60 a fines de 2025 y en $ 43 a fines de 2026.
Sobre la inflación
Las expectativas de los analistas ubican a la inflación para 2025 —tal como ya mencionamos— en 4,68% en mediana, con respuestas que van desde 4,19% a 5,33%. Esto significa que se han ido ajustando a la baja y la mediana está muy cercana al 4,5% que tiene como meta el BCU.
Para el año 2026 (enero-diciembre), las expectativas de los analistas también mejoraron en julio, al ubicarse la mediana en 5%, con un mínimo en 4,38% y un máximo en 6,4%. En la encuesta anterior, de junio, sus proyecciones arrojaron una mediana en 5,31%, con un mínimo de 4,2% y un máximo igual al de ahora, de 6,4%.
Para 2027, las expectativas de inflación del grupo se ubican en mediana en 5,10%, con 4,20 como mínimo y 6,70% máximo.
De esta manera, la mediana y el mínimo quedan dentro de la tolerancia que se ha marcado el BCU. La meta del Central es, precisamente, que la suba de precios llegue a 4,5%, con tolerancia de 1,5 puntos hacia arriba y hacia abajo.
El economista José Antonio Licandro destacó en X que “tanto a 12 meses como a 24 meses (horizonte de la política monetaria), la mediana se redujo a mínimos históricos de 5% en ambos”. Agregó que “por primera vez se observan respuestas mínimos por debajo de la meta del BCU de 4,5%.
Precio del dólar
Los analistas estiman que el dólar estará a fines de este mes en $ 40,54. Las respuestas van de $ 39,55 a $ 40,90.
Para los próximos seis meses, ubican el precio de la divisa en mediana en $ 41,60; esto es un ajuste a la baja de $ 0,80 en relación a la encuesta de junio. También proyectaron que para diciembre del año 2026, el dólar estará en $ 43, cuando en junio habían hablado de $ 43,80. En julio, las respuestas fueron de $ 40,30 a $ 46,70.
Para diciembre de 2027, prevén que el dólar estará en $ 44,90 (en junio proyectaban $ 45,45), con un mínimo en $ 40,75 y un máximo en $ 48.
Crecimiento económico
Para todo este año calendario (enero-diciembre), los analistas proyectan un alza del PIB en mediana de 2,5%, con respuestas que fueron de 1,8% a 3,1%. Exactamente igual respondieron en junio.
Asimismo se mantuvieron incambiadas sus proyecciones sobre el alza del PIB para 2026, ubicadas en 2%, con respuestas que fueron de 1,4% a 2,8%. Y para el año 2027, fueron también muy similares a las proyecciones de junio, ubicadas en ambos casos en 2% como mediana, con respuestas que fueron de 1,1% como mínimo y un máximo que en junio estuvo en 2,6% y en julio subió levemente a 2,91%.
¿Encontraste un error?