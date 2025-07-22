Las expectativas sobre un indicador económico que llegaron a mínimos históricos, entre otros datos del BCU

Las expectativas de inflación de analistas se acercaron más a las del Banco Central (BCU), según datos de la encuesta de la entidad correspondiente a este mes de julio, publicada ayer.

Las expectativas de inflación de economistas, bancos, consultoras y AFAP para este año (de enero a diciembre) es de 4,68% en mediana (se ordenan las respuestas de menor a mayor y se toma la del centro), con respuestas que van desde 4,19% como mínimo a 5,33% como máximo. Esto muestra una mejora en relación a las expectativas que tenían en junio, ubicadas en 5%, con respuestas de 4,2% como mínimo hasta 5,7% como máximo.

En cuanto al alza del Producto Interno Bruto (PIB), las expectativas de los analistas se mantuvieron bastante estables al prever que estará en 2,50% para este año (lo mismo dijeron en junio). Sobre el dólar, lo ubicaron en $ 41,60 a fines de 2025 y en $ 43 a fines de 2026.

Sobre la inflación

Las expectativas de los analistas ubican a la inflación para 2025 —tal como ya mencionamos— en 4,68% en mediana, con respuestas que van desde 4,19% a 5,33%. Esto significa que se han ido ajustando a la baja y la mediana está muy cercana al 4,5% que tiene como meta el BCU.

Para el año 2026 (enero-diciembre), las expectativas de los analistas también mejoraron en julio, al ubicarse la mediana en 5%, con un mínimo en 4,38% y un máximo en 6,4%. En la encuesta anterior, de junio, sus proyecciones arrojaron una mediana en 5,31%, con un mínimo de 4,2% y un máximo igual al de ahora, de 6,4%.

Para 2027, las expectativas de inflación del grupo se ubican en mediana en 5,10%, con 4,20 como mínimo y 6,70% máximo.

De esta manera, la mediana y el mínimo quedan dentro de la tolerancia que se ha marcado el BCU. La meta del Central es, precisamente, que la suba de precios llegue a 4,5%, con tolerancia de 1,5 puntos hacia arriba y hacia abajo.

El economista José Antonio Licandro destacó en X que “tanto a 12 meses como a 24 meses (horizonte de la política monetaria), la mediana se redujo a mínimos históricos de 5% en ambos”. Agregó que “por primera vez se observan respuestas mínimos por debajo de la meta del BCU de 4,5%.

Dólar. Foto: AFP

Precio del dólar

Los analistas estiman que el dólar estará a fines de este mes en $ 40,54. Las respuestas van de $ 39,55 a $ 40,90.

Para los próximos seis meses, ubican el precio de la divisa en mediana en $ 41,60; esto es un ajuste a la baja de $ 0,80 en relación a la encuesta de junio. También proyectaron que para diciembre del año 2026, el dólar estará en $ 43, cuando en junio habían hablado de $ 43,80. En julio, las respuestas fueron de $ 40,30 a $ 46,70.

Para diciembre de 2027, prevén que el dólar estará en $ 44,90 (en junio proyectaban $ 45,45), con un mínimo en $ 40,75 y un máximo en $ 48.

Fachada del Banco Central del Uruguay (BCU). Foto: Archivo El País.

Crecimiento económico

Para todo este año calendario (enero-diciembre), los analistas proyectan un alza del PIB en mediana de 2,5%, con respuestas que fueron de 1,8% a 3,1%. Exactamente igual respondieron en junio.

Asimismo se mantuvieron incambiadas sus proyecciones sobre el alza del PIB para 2026, ubicadas en 2%, con respuestas que fueron de 1,4% a 2,8%. Y para el año 2027, fueron también muy similares a las proyecciones de junio, ubicadas en ambos casos en 2% como mediana, con respuestas que fueron de 1,1% como mínimo y un máximo que en junio estuvo en 2,6% y en julio subió levemente a 2,91%.