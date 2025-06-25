¿Cuánto va a valer el dólar para fin de este año y del próximo, qué va a pasar con la economía uruguaya y más?

Redacción El País

Los economistas, bancos, consultoras y AFAP mantuvieron sus estimaciones respecto al crecimiento de la economía uruguaya en este año, al tiempo que redujeron levemente (frente a las previsiones de mayo) sus expectativas de inflación para los siguientes12 y 24 meses, algo que tiene como objetivo el Banco Central (BCU) con su política monetaria. Por otro lado, los analistas cambiaron drásticamente sus proyecciones respecto al valor del dólar en Uruguay a fin de este año y del próximo. Todo ello se desprende de la Encuesta de Expectativas Económicas y de la Encuesta de Expectativas de Inflación para el mes de junio que elabora el BCU y que fue divulgada ayer.

Respecto a la evolución del Producto Interno Bruto (PIB) para este año, los consultados estiman en mediana (se ordenan las respuestas de menor a mayor y se toma la del centro) que crecerá 2,5% (mismo guarismo que en mayo), con proyecciones entre 1,8% y 3,1%.

Para 2026, las proyecciones de crecimiento del PIB de los analistas son similares entre las encuestas de mayo y junio en mediana: 2%. Las respuestas en junio van entre 1,4% y 2,8%.

En tanto, para 2027, economistas, bancos, consultoras y AFAP estiman en mediana que la economía uruguaya se expandirá 2% (en mayo era 2,3% la proyección en mediana), con una respuesta mínima de 1% y una máxima de 2,6%.

En tanto, la encuesta FocusEconomics Consensus Forecast LatinFocus -a la que accedió El País-, muestra proyecciones similares. La previsión de consenso de crecimiento del PIB para este año es de 2,5%, con respuestas entre 1,9% (JP Morgan) y 3% (Allianz y Capital Economics). Este sondeo, abarca también a gestoras de fondos, calificadoras y bancos del exterior, además de que individualiza las respuestas.

Para 2026, la estimación de crecimiento de la economía uruguaya de consenso de FocusEconomics es de 2,4%, con respuestas entre 2% (Cinve, FitchRatings y JP Morgan) y 3,2% (Fitch Solutions).

Suba de precios en Uruguay

En cuanto a la inflación, en la encuesta del BCU los analistas prevén en mediana que se ubique en 5% en 2025 (con respuestas entre 4,2% y 5,7%), una leve baja respecto al 5,36% que pronosticaban en el sondeo de mayo.

Para los próximos 12 meses (junio 2025-mayo 2026), economistas, bancos, consultoras y AFAP proyectan en mediana una suba de precios de 5,5% (con respuestas entre 4,7% y 6,2%). Esto también es una leve baja respecto al 5,8% que proyectaban en abril para los siguientes 12 meses.

Para el año 2026 los analistas ven a la inflación en 5,31% (con respuestas entre 4,2% y 6,4%), un leve descenso en comparación al 5,65% que estimaban en mayo.

En la proyección para los próximos 24 meses (junio 2026-mayo2027), la expectativa es que la suba de precios se ubique en 5,2% (con respuestas entre 4,5% y 6,6%), lo que implica una reducción respecto al 5,5% que preveían en la encuesta de mayo.

Este último resultado es el que más le interesa al BCU, ya que ve que las expectativas de inflación vuelven a ceder en la medición a 24 meses (el horizonte donde actúa la política monetaria).

Banco Central del Uruguay Foto: Gianni Schiaffarino

El BCU había subido el pasado 8 de abril la tasa de interés de referencia de 9% a 9,25% (y la mantuvo el pasado 27 de mayo) buscando bajar las expectativas, lo que si bien no había ocurrido en la encuesta de abril, sí se dio en las de mayo y junio.

Cabe recordar que la meta del BCU es que la suba de precios se ubique en 4,5%, con una tolerancia de 1,5 puntos hacia arriba y hacia abajo.

En tanto, en la encuesta de FocusEconomics la estimación de consenso es de una suba de precios de 5,5% para este año (en el sondeo de mayo preveían 5,4%) y de 5,4% en 2026 (en el sondeo de mayo estimaban 5,3%).

Situación fiscal

Esta vez, la Encuesta de Expectativas Económicas del BCU releva las opiniones de analistas sobre la situación fiscal. En mediana, la proyección de déficit fiscal para este año es de 4% del PIB, con respuestas entre 3,5% y 4,6% del Producto.

Los economistas, bancos, consultoras y AFAP no ven que la situación fiscal mejore mucho, ya que estiman en mediana un déficit de 3,9% del PIB en 2026 (con respuestas entre 3,2% y 4,5% del Producto) y de 3,65% del PIB en 2027 (con respuestas entre 3% y 4,7% del PIB).

El sondeo de FocusEconomics prevé una situación más benévola este año, con un déficit fiscal estimado en consenso de 3,5% del PIB, que se reduciría a 3,3% del Producto el año próximo.

En este caso, las proyecciones para 2025 van de un déficit del 3,2% del PIB (Barclays Capital) a 4,5% del Producto (Instituto de Economía - UdelaR), mientras que las estimaciones para 2026 van de 3,3% del Producto (Barclays Capital) a 3,9% del PIB (Oikos).

¿A cuánto va a estar el dólar en Uruguay?

En el mercado de cambios de Uruguay, el dólar viene debilitándose en lo que va del año, de hecho baja 3,55% en lo que va de junio y 8,78% en lo que va de 2025.

¿Qué se espera que pase con el tipo de cambio en Uruguay hacia fin de este año?

Dolar. Foto: REUTERS

Según la encuesta del BCU de junio, la moneda estadounidense cotizará a fin de año a $ 42,40. Esa es la respuesta de los analistas en mediana (los pronósticos van de $ 40,90 a $ 45,20).

Eso supone una reducción de las expectativas de valor del dólar respecto a la encuesta de mayo, cuando economistas, bancos, consultoras y AFAP preveían que el billete verde cotizaría a $ 43,30 a fin de año.

De todas maneras, los $ 42,40 que prevén los analistas que valga el dólar a fin de 2025, marca una suba de 5,5% desde el precio al que cotizó ayer ($ 40,173 en promedio el interbancario).

En tanto, en la encuesta de FocusEconomics, la previsión del valor del dólar en Uruguay para fin de este año es mayor: $ 44,80 en consenso. En este caso, los pronósticos van de $ 41 (Barclays Capital) a $ 46,20 (BBVA Research).

¿Qué se espera que pase en 2026 con la moneda estadounidense en Uruguay? Según el sondeo del BCU, la expectativa de los analistas es que el billete verde siga en ascenso.

En la encuesta de junio, los consultados proyectan en mediana que el dólar finalice en 2026 a $ 43,80. Eso supondría una suba de 3,3% sobre la estimación que tienen para el cierre de 2025. Las respuestas van de un mínimo de $ 41,80 a un máximo de $ 47,70.

No obstante, esos $ 43,80 que pronostican los analistas que alcance el dólar a fin de 2026 implican una reducción de las expectativas que tenían en mayo (cuando estimaban en mediana que el billete verde finalizaría el año próximo a $ 45).

En tanto, los que responden al sondeo de FocusEconomics tienen una previsión mayor respecto al precio del dólar en Uruguay para fin de 2026: $ 46,22 en consenso. En este caso, las respuestas van de $ 39 (Barclays Capital) a $ 48,96 (Oikos).

Para el cierre de 2027, economistas, bancos, consultoras y AFAP estiman en mediana en la encuesta del BCU que el dólar cotice a $ 45,45 (con respuestas que van de $ 43 a $ 48,70), mientras que hace un mes lo proyectaban en $ 46,95 en mediana.