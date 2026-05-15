La recaudación de la DGI subió 9,9% en abril: así fue del desempeño de cada impuesto

La Dirección General Impositiva (DGI) informó que en abril la recaudación neta, es decir descontada la devolución de impuestos, alcanzó los $ 58.533 millones, lo que significó una suba de 10,9% en comparación con igual mes del año pasado. En tanto, la recaudación total bruta fue de $ 68.384 millones, un aumento interanual (frente a abril de 2025) de 9,9%, descontado el efecto inflacionario.

En términos brutos, la recaudación ha alternado entre subas y caídas en lo que va del año, con crecimientos reales registrados en marzo y en abril. En el acumulado de los últimos 12 meses la variación interanual real fue de 1%, mientras que en el mes de abril fue de 9,9%. A su vez, al considerar la variación en los primeros cuatro meses del años frente a igual lapso del año pasado, fue de 2,2%.

La recaudación del Impuesto de Valor Agregado (IVA) totalizó los $ 28.912 millones en abril y representó el 42,3% de la recaudación total bruta. El registro de abril mostró una suba interanual de 9,7% y de 1,4% en el año móvil. A su vez, la variación real del primer cuatrimestre del año respecto a igual período de 2025, fue de 2,4%.

La recaudación del Impuesto Específico Interno (Imesi) alcanzó los $ 5.285 millones en el cuarto mes del año, representando de esta forma el 7,7% de la recaudación total bruta. En particular, en abril la recaudación de este impuesto cayó 4,6% interanual, y 1,2% en el año móvil. A su vez, la variación interanual del período enero-abril 2026 respecto a igual período del año pasado, fue de 0,3%.

Billetera con pesos uruguayos. Foto: Archivo El País.

La recaudación del Impuesto a la Renta de Personas Físicas (IRPF) alcanzó los $ 12.106 millones en abril, representando de esta forma el 17,7% de la recaudación total bruta. En este mes la variación real fue de 13,7%, mientras que la del año móvil fue de 2,4%. A su vez, en el período enero-abril de 2026 frente al primer cuatrimestre del año anterior, la recaudación por este impuesto subió 0,9%.

En tanto, la recaudación del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) alcanzó los $ 14.749 millones de pesos en abril. Lo recaudado por este impuesto explicó el 21,6% de la recaudación total bruta de la DGI. En particular, en este mes de abril la variación real para este impuesto fue de 17,6%, mientras que la del año móvil fue de 0,3%. A su vez, la variación interanual real del período enero-abril 2026 respecto a igual período de 2025, fue de 3,3%.