La economía uruguaya se habría recuperado en el último trimestre, ¿qué se espera y qué rol jugará el consumo?

Redacción El País

La economía uruguaya habría retomado el crecimiento en el último trimestre de 2025 en la medición desestacionalizada (frente al trimestre previo), luego que cayera 0,2% en el tercer trimestre (frente al segundo), según estima el Banco Central (BCU). El dato del Producto Interno Bruto (PIB) del cuarto trimestre de 2025 recién se conocerá en marzo. ¿Qué se espera hacia adelante y qué rol puede jugar el consumo de los uruguayos?

En el Informe de Política Monetaria del BCU correspondiente al cuarto trimestre -divulgado ayer-, se señaló que "según los indicadores de alta frecuencia disponibles y las proyecciones de los modelos de corto plazo, se anticipa una expansión desestacionalizada del PIB en el cuarto trimestre de 2025".

"Parte de esta expansión está asociada a la reapertura de la refinería (de Ancap) en el mes de octubre", añadió. La refinería tuvo una parate entre el 17 de agosto y el 10 de octubre pasados debido a una rotura de la boya petrolera de José Ignacio el 3 de agosto, cuya reparación llevó más tiempo del previsto, y que implicó que Ancap no pudiera recibir crudo.

"Los indicadores de consumo muestran menor dinamismo al anticipado en el margen. De acuerdo con datos preliminares, las ventas de autos aumentaron 9% en términos desestacionalizados en el trimestre móvil a noviembre respecto al trimestre cerrado en agosto, con caída en los últimos dos meses", señaló el informe del BCU.

"Por su parte, el Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) disminuyó 1,6 puntos en octubre con respecto a la medición de agosto, para ubicarse en torno al nivel de neutralidad. Este comportamiento estuvo explicado por la desmejora de los tres subíndices que lo componen, particularmente de la situación económica del país", agregó.

Otro de los indicadores que muestra el desempeño del consumo es la recaudación del IVA real (descontado el efecto de la inflación), que con datos a noviembre, y en términos desestacionalizados, presentó un crecimiento de 0,9% en la medición del promedio trimestral móvil, indicó el BCU.

En tanto, según el Informe de Política Monetaria, "las exportaciones de bienes en términos constantes, sin incluir zonas francas, crecieron 15% desestacionalizado en el trimestre móvil a octubre (preliminar) en comparación con el anterior, explicado por el importante dinamismo de los cultivos. Por su parte, las exportaciones sin cultivos crecieron a menor ritmo en el trimestre móvil (+5,4%)".

Cultivos de invierno. Gabriel Carballal.

"A nivel de la industria manufacturera, el Índice de Volumen Físico (IVF) exhibe señales a la baja. El IVF global se contrajo 4% desestacionalizado en el trimestre móvil a octubre, incidido por el cierre temporal de la refinería. En tanto, la industria sin refinería y el núcleo industrial (que además excluye las plantas de celulosa de Montes del Plata y UPM, y la fábrica de concentrados de bebidas de Pepsi) muestran caídas del orden de 2% y 0,5% desestacionalizado, respectivamente, en la consideración del trimestre móvil a octubre", agregó.

Por último, "los indicadores parciales de inversión registraron señales mixtas. Las ventas de camiones presentaron estabilidad en el trimestre móvil a noviembre en términos desestacionalizados respecto al trimestre móvil cerrado en agosto. Por su parte, las importaciones de bienes de capital muestran una caída en el trimestre móvil a noviembre en términos desestacionalizados frente al trimestre anterior (fuente Aduana, datos preliminares a noviembre)", indicó el BCU.

¿Qué se puede esperar para la economía uruguaya?

Según el Informe de Política Monetaria, "en el escenario de referencia, la economía crecería en torno a su ritmo tendencial durante el horizonte de proyección (hasta fin de 2027), impulsada principalmente por el gasto privado. La trayectoria del PIB para los dos años es similar a la reportada en el informe anterior, pero partiendo de un punto más bajo y con una mayor recuperación hacia el final de 2026".

"A nivel de componentes de la demanda, el consumo privado seguiría siendo el principal motor del crecimiento, respaldado por el aumento esperado de la masa salarial y el dinamismo del crédito. En menor medida, también contribuirían el consumo del gobierno, según cifras incluidas en el presupuesto quinquenal, y la inversión total", añadió.

Personas de compras. Foto: Archivo El País

Para el BCU "las exportaciones netas aportarían al crecimiento en 2025 -2026 y tendrían una incidencia moderadamente negativa hacia el final del horizonte de política monetaria (fin de 2027), siguiendo la dinámica esperada de los términos de intercambio".

"En este marco, la confianza de que la economía crezca por encima de su ritmo tendencial (en torno a 2,5%) al final del horizonte de política monetaria es similar a la del informe anterior, pasando de 52% a 54%", concluyó.