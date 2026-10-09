La economía uruguaya pierde dinamismo: qué dice el último Índice Líder de Ceres sobre la actividad

El Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres) publicó el Índice Líder de Ceres (ILC) que quedó estable durante setiembre y continúa la trayectoria de moderación que muestra desde mayo. Ante la falta de crecimiento, Ceres reafirmó la pérdida de dinamismo. A su vez, el Índice de Difusión (ID) marcó 44% el mes pasado, lo que indica que menos de la mitad de las variables del ILC registraron un crecimiento durante el mes.

El análisis del ILC señaló que las perspectivas de crecimiento para el año continuaron con revisiones a la baja: la mediana de las proyecciones recogidas por el Banco Central (BCU) en la Encuesta de Expectativas de Analistas de setiembre indicó un crecimiento de 1%; por debajo del 2% previsto en febrero y también menor a la estimación oficial de 1,6%.

Mujer de compras.

Esa debilidad ya se reflejó en las Cuentas Nacionales del segundo trimestre. El Producto Interno Bruto (PIB) se contrajo 0,8% frente al trimestre anterior en términos desestacionalizados y 0,5% interanual, principalmente debido a una menor actividad en el sector agro tras la sequía que afectó la zafra de cultivos de verano, mientras que en el primer semestre la economía creció 0,3% interanual.

El ILC indicó que en el frente externo, el escenario sigue condicionado por la incertidumbre geopolítica, que volvió a presionar al alza el precio del petróleo en las últimas semanas. A esto se suma que las elevadas tasas de interés a nivel internacional persisten, por lo que podría limitar aún más la llegada de nuevos proyectos al país, dado los altos retornos relativos de una alternativa sin riesgo.

El Índice Líder Ceres es un indicador adelantado del nivel de actividad económica, diseñado para estimar posibles expansiones o contracciones en la economía. Su principal utilidad es influir en la toma de decisiones estratégicas basadas en la situación económica del país.

Si bien el ILC no permite realizar proyecciones cuantitativas sobre el nivel de actividad, brinda señales sobre el sentido de su evolución a partir del procesamiento de una base de información económica. Su referencia de comparación es el componente tendencia-ciclo del Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE), publicado por el BCU.