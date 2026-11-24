El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) volvió a caer en octubre, tras el repunte que había mostrado en agosto y se ubicó en 46,6 puntos y se mantiene dentro de la zona de "moderado pesimismo". Este retroceso supone una baja bimestral de cinco décimas (1,1%) y, en términos interanuales, la caída frente a octubre del año pasado es de 4,3 puntos (8,4%), según el informe que elaboran la UCU Business School y la consultora Equipos y que fue divulgado este martes.

"Frente al registro de agosto, el retroceso del ICC (0,5 puntos) se explica por la caída de los tres subíndices que componen al indicador, aunque en ninguno de los tres casos la variación negativa es mayor de un punto", indicó el reporte.

"Por un lado, el nuevo relevamiento recoge un leve deterioro en la evaluación que hacen los consumidores sobre su situación personal, dimensión que muestra un retroceso de 0,7 puntos. A su vez, al indagar dentro de este universo, la caída responde a lo que pasa con la situación actual (1,2 puntos), dado que la mirada a un año se mantuvo incambiada con respecto al mes de agosto", explicó.

"Por otro lado, la medición de octubre captura un deterioro en la órbita correspondiente a la situación económica del país (0,5 puntos), un pilar que también se puede descomponer en dos dimensiones adicionales. En primer lugar, los nuevos datos sugieren una menor confianza sobre el panorama a un año, donde la caída bimestral es de 1,2 puntos. En segundo lugar, y en la dirección opuesta, el relevamiento recoge una leve mejoría sobre las perspectivas de la economía a tres años (0,2 puntos). De esta manera, si bien los consumidores visualizan peores perspectivas que en agosto, la percepción cambia con el período considerado: empeora a un año, pero mejora a tres", añadió.

Una mujer realizando una compra web desde su computadora. Foto: Canva.

"Finalmente, el tercer pilar sobre el que se construye el ICC, que busca reflejar la predisposición a la compra de bienes durables, también evidencia un deterioro con respecto al relevamiento realizado en agosto. No obstante, como en los dos casos anteriores, el retroceso es relativamente pequeño, con una caída de apenas tres décimas. Este resultado también surge de fuerzas contrapuestas, dado que hay una mayor inclinación por la compra de electrodomésticos, pero una menor predisposición a la adquisición de autos y casas", expresó el informe.

En la comparación con octubre de 2025, la caída del ICC (4,3 puntos) también fue el resultado de un retroceso en los tres subíndices, siendo más pronunciado el que mide la inclinación por los bienes durables.

En este último caso, el registro está casi nueve puntos por debajo del nivel que tenía hace un año, recogiendo una menor inclinación por la compra de ambos grupos de durables (electrodomésticos, autos y casas).

Mujer de compras.

En el caso de la situación personal, la variación interanual marca una caída de apenas una décima, dado que el retroceso en lo que refiere a la situación futura es casi compensado por la mejora sobre la evaluación de la situación actual.

Por último, para el pilar que releva cómo visualizan los consumidores la situación económica, los nuevos datos sugieren un deterioro mayor que en el caso anterior. Concretamente, la variación interanual en este caso es de 3,8 puntos, un resultado que se explica por el mayor pesimismo sobre la situación a un año (2,9) y también a tres (4,7).