El Índice de Confianza del Consumidor se recuperó levemente en agosto aunque sigue en zona "pesimista"

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) elaborado por Equipos Consultores y UCU Business School revirtió la tendencia observada durante los últimos meses y se recuperó levemente en agosto, aunque permanece dentro de la zona de "moderado pesimismo". El ICC se ubicó en torno a 47,1, lo que implica un incremento bimestral de 0,8 puntos (1,7%). En términos interanuales el indicador se mantuvo más de cinco puntos por debajo.

Desde la perspectiva bimestral cayó la predisposición por la compra de bienes durables.

Desde el punto de vista interanual, se destacó un mayor retroceso en la predisposición a la compra de bienes durables. "En este último caso, y más allá del repunte bimestral, el subíndice está 10 puntos debajo de la medición realizada en agosto del 2025, lo que supone una brecha de aproximadamente 24% con respecto a ese nivel", explicaron Equipos y la UCU en el informe.

Situación personal

Respecto al punto de vista bimestral, el estudio indicó que en la situación personal, la mejora fue de 3,7% y recoge una visión más optimista sobre la situación actual (+11,2%), debido a que la medición que releva la perspectiva a un año empeoró (-1,7%).

Supermercado. Foto: Pixabay

La visión más optimista se explica por una mayor inclinación a la compra de autos e inmuebles (+8%) y en el caso de los electrodomésticos la medición de agosto marcó un retroceso (-1,8%).

Situación del país

En cuanto a la situación a nivel país, el estudio indicó que existe un "mayor pesimismo" y que también arroja resultados mixtos. "Por un lado, la evaluación que hacen los consumidores sobre las perspectivas para el próximo año mejoró, aunque el avance fue modesto (+1,3%). Por el otro, la mirada que contempla la situación a tres años recogió un nuevo deterioro de las expectativas (+1,8%)", sostuvo el análisis.

Mujer compra pan envasado en el supermercado. Foto: Freepik.

"Por un lado, el relevamiento sobre la situación personal de los consumidores arroja una diferencia de apenas dos décimas en la comparación interanual (-0,3%), que se explica esencialmente por una peor evaluación sobre la situación futura (-3,7 puntos); de hecho, la evalución sobre la situación actual mejora, a pesar de que no llega a compensar", sostuvo el informe.

También agregó que los consumidores se muestran más pesimistas que el año pasado en torno a la situación económica del país (-5,8 puntos; -10%), y eso se extiende hacia los dos horizontes temporales considerados para el relevamiento (situación a un año y situación a tres), donde la brecha interanual se ubicó entre 5,7 y 5,8 puntos.