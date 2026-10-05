El conflicto en la industria láctea se profundiza con paros de dos horas por turno y afectará suministro

Luego de declararse en conflicto por 25 despidos indirectos en empresas logísticas socias de Conaprole, la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL), resolvió por unanimidad de la asamblea general, dos horas de paro por trabajador y por turno, con corte de horas extras durante las 24 horas previas y las 24 horas posteriores a cada medida durante esta semana, esto terminará afectando el suministro de productos lácteos. El sindicato denunció una "lamentable situación de represión sindical, precarización laboral y despidos en el sector de reposición de góndola de los productos de Conaprole" en un comunicado.

Por otra parte, la FTIL anunció la incorporación del Sindicato Único de Trabajadores Obreros de la Leche (Sutol) al conflicto, por lo que prevé un "enlentecimiento del tránsito y acciones de información y comunicación hacia la población". La FTIL sostuvo que durante la semana del 12 de octubre, iniciará una red de asambleas de en todas las plantas de la industria láctea del país.

Faltantes de Conaprole en almacén de Montevideo. Foto: Estefanía Leal.

"Conaprole es una empresa modelo de nuestro país, con balances millonarios y que recibe permanentemente el aporte del Estado y de toda la sociedad uruguaya. Por ello, no puede ni debe responder con este tipo de acciones contra quienes trabajan y sostienen diariamente la actividad", sostuvo el gremio en su comunicado.

Los trabajadores afectados estaban vinculados a las empresas logísticas socias de la láctea, Marez y Maracaná, que se encargaban de la distribución de productos. En mayo de este año las empresas finalizaron su vínculo con Conaprole, aunque el dirigente sindical, Robert Labruna, sostuvo en diálogo con El País que "es responsabilidad de Conaprole".

Labruna señaló que en lugar de estas dos empresas, una nueva —MODE— se encargaría de la distribución de lácteos. Según relató, la nueva compañía propuso a los trabajadores una rebaja salarial de entre 30% y 40% o "no ir a trabajar". Por este motivo, el sindicato interpreta la situación como una serie de despidos indirectos.

Conflicto en Conaprole. Foto: Leonardo Mainé.

"Denunciar la represión sindical, dejando en claro que, de las cinco empresas que realizan esta tarea, las dos empresas a las que se pretende quitar el servicio son las únicas que cuentan con el 100% de sus trabajadores sindicalizados, mientras que la empresa a la que se pretende otorgar dicho servicio es la única que no cuenta con un sindicato organizado", sostuvo el gremio en el comunicado.

La respuesta de Conaprole

Por su parte, la cooperativa emitió un comunicado la semana pasada en el que aseguró que "no está realizando despidos". "Conaprole legalmente licita proveedores de bienes y servicios permanentemente para poder ser competitivo y sostenible" dijo la cooperativa en el comunicado y expresó que tiene empresas contratadas para la reposición en puntos de venta y desde marzo de 2026 comenzó a conversar con sus proveedores dado que los contratos estaban próximos a vencer.

"La cooperativa, el 21 de mayo adicionalmente denuncia por telegrama los contratos de dos proveedores, luego de varias reuniones con los mismos, por temas de baja competitividad. Se confirió, de buena fe, un plazo de cuatro meses para una transición ordenada y realiza una serie de pedidos de precios que finalizan en agosto del 2026", señaló Conaprole y agregó que se continuaron escuchando propuestas de los proveedores y sus asesores legales.