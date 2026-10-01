La actividad económica de Uruguay mostró una leve mejora en julio: qué hay detrás del rebote y por qué prevén una caída en agosto

La actividad económica de Uruguay muestra recuperación en julio, según el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE), publicado ayer por el Banco Central (BCU).

El IMAE mostró un crecimiento de 1,7% respecto al mismo mes de 2025. A su vez, presentó una leve variación positiva de 0,2% desestacionalizada (sin las fluctuaciones periódicas) en julio, con una tendencia-ciclo estable, que tuvo una variación de 0,1% respecto a junio.

Hombre usando su tarjeta de crédito ante una compra online Foto: Unsplash

Según afirmó Aldo Lema, economista y socio de Vixion, en su cuenta de X, “se confirma que la recuperación de la actividad económica en Uruguay durante los pasados junio-julio estuvo mayoritariamente asociada al efecto calendario de un mayor número de días hábiles”.

“De ahí la recaída estimada para agosto”, agregó el economista.

En tanto, opinó que la “leve” recuperación “adicional” de la actividad económica en Uruguay durante julio era “previsible”.

Gente de compras en supermercado Tata sucursal Cordon, en Montevideo, ND 20190121, foto Fernando Ponzetto - Archivo El Pais Fernando Ponzetto/Archivo El Pais

El IMAE es un indicador sintético que resume la actividad de las distintas ramas de la economía en un determinado mes, medida a precios constantes del año 2016. Su variación interanual proporciona una medida de la evolución de la actividad económica del país en el corto plazo. Se basa en múltiples indicadores de oferta que son ponderados por la participación de las actividades económicas dentro del Producto Interno Bruto (PIB).

El IMAE se publica el último día hábil de cada mes, con un rezago de 60 días.