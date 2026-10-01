Temas del día:

Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Negocios Noticias

La actividad económica de Uruguay mostró una leve mejora en julio: qué hay detrás del rebote y por qué prevén una caída en agosto

El Banco Central (BCU) publicó los datos del indicador mensual de la actividad, las variaciones que mostró en relación al pasado junio y en la comparación interanual,

El País
El País
01/10/2026, 03:45
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Banco Central del Uruguay
Personas caminan cerca de la sede del Banco Central del Uruguay.
Foto: archivo El País

La actividad económica de Uruguay muestra recuperación en julio, según el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE), publicado ayer por el Banco Central (BCU).

El IMAE mostró un crecimiento de 1,7% respecto al mismo mes de 2025. A su vez, presentó una leve variación positiva de 0,2% desestacionalizada (sin las fluctuaciones periódicas) en julio, con una tendencia-ciclo estable, que tuvo una variación de 0,1% respecto a junio.

Hombre usando su tarjeta de crédito ante una compra online
Hombre usando su tarjeta de crédito ante una compra online
Foto: Unsplash

¿Cómo impactará en Uruguay la suba de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal de EE.UU.?

Según afirmó Aldo Lema, economista y socio de Vixion, en su cuenta de X, “se confirma que la recuperación de la actividad económica en Uruguay durante los pasados junio-julio estuvo mayoritariamente asociada al efecto calendario de un mayor número de días hábiles”.
“De ahí la recaída estimada para agosto”, agregó el economista.

En tanto, opinó que la “leve” recuperación “adicional” de la actividad económica en Uruguay durante julio era “previsible”.

Supermercado
Gente de compras en supermercado Tata sucursal Cordon, en Montevideo, ND 20190121, foto Fernando Ponzetto - Archivo El Pais
Fernando Ponzetto/Archivo El Pais

El IMAE es un indicador sintético que resume la actividad de las distintas ramas de la economía en un determinado mes, medida a precios constantes del año 2016. Su variación interanual proporciona una medida de la evolución de la actividad económica del país en el corto plazo. Se basa en múltiples indicadores de oferta que son ponderados por la participación de las actividades económicas dentro del Producto Interno Bruto (PIB).

El IMAE se publica el último día hábil de cada mes, con un rezago de 60 días.

Relacionadas

¿Encontraste un error?

Reportar
Temas relacionados
BCUIMAEactividad económica
Te puede interesar