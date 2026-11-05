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Estaciones de servicio reclaman igualdad tributaria para todos los vehículos y menos impuestos a combustibles

La gremial reclamó revisar la carga tributaria sobre los combustibles, advirtió por el futuro de 8.000 empleos y propuso avanzar hacia el autoservicio en las estaciones del país.

El País
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05/11/2026, 13:16
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Nafta super: la uruguaya es la más cara, la que sigue vale 16% menos.
Surtidor de combustible de la estacion de servicio Ancap ubicada en la rambla y Ejido, Mvdeo., ND 20141227, foto Marcelo Bonjour - Archivo El Pais
Archivo El Pais

La Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay (Unvenu) exhortó a las autoridades a extender los beneficios impositivos vinculados a la movilidad eléctrica a todos los automovilistas, “independientemente de la tecnología o el combustible que utilicen sus vehículos”, según indicaron en un comunicado.

La apuesta de las estaciones de servicio ante el desafío de los autos eléctricos: "Venderemos lo que sea necesario"

La resolución fue aprobada durante una asamblea extraordinaria celebrada este miércoles 4 de noviembre, en la que la gremial también solicitó "revisar y eliminar" las "inequidades tributarias existentes", incluyendo el Imesi y la Tasa Global Arancelaria que grava la venta de vehículos a combustión, así como reducir la carga impositiva y los subsidios que inciden en el precio de los combustibles. Según la Unvenu, estos representan más de $ 40 por litro en las naftas y $ 15 por litro en el gasoil.

Por otra parte, la organización advirtió que “no es razonable destruir toda la infraestructura instalada” cuando todavía se desconoce si la movilidad del futuro utilizará electricidad, gas, hidrógeno u otras fuentes de energía. En ese sentido, reclamó planificar la transición para mitigar los impactos económicos y sociales sobre las 500 estaciones de servicio y los más de 8.000 puestos de trabajo del sector.

Filas de automóviles esperando para cargar combustible en una estación de servicio en Cuba.
Filas de automóviles esperando para cargar combustible en una estación de servicio en Cuba.
Foto: EFE

Otro de los puntos aprobados fue encomendar al Consejo Directivo de Unvenu el inicio de acciones preparatorias para avanzar hacia el autoservicio en las estaciones de servicio de Uruguay.

Además, la gremial solicitó adoptar medidas para impedir que los sellos o las compañías distribuidoras impongan condiciones que limiten la libertad de los estacioneros para comercializar cargadores eléctricos y elegir a sus proveedores.

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