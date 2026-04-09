El dólar en Uruguay vuelve a bajar y sale del entorno de los $ 40,50 al seguir la tendencia en Brasil

El dólar en Uruguay cayó por segunda jornada consecutiva, al bajar ayer 0,59% y negociarse en promedio en $ 40,331, un mínimo en casi un mes (desde el 11 de marzo cuando cotizaba en $ 40,158). En la jornada, el billete verde se operó entre $ 40,20 y $ 40,47, para finalizar en $ 40,43, un retreceso de 0,44% respecto al cierre del martes

En abril la moneda estadounidense baja 0,37%, aunque en lo que va del año sube 3,3%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se realizaron 103 transacciones por un monto de US$ 51,5 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar bajó ayer 15 centésimos y cerró en$ 39,25 para la compra y $ 41,65 para la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar cayó ayer 1,41% y cerró en 5,0899 reales. En abril cae 2,48% y en lo que va de 2026 retrocede 7,5%.

ND 20200306 foto Leonardo Maine archivo El Pais Pazarras del Dolar

El dólar oficial en Argentina bajó ayer 0,33% y cerró en 1.387,03 pesos argentinos. En abril sube 0,31%, pero en lo que va del año retrocede 4,96%.

Riesgo y tasa

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, bajó ayer seis unidades y cerró en 69 puntos básicos. Esto se dio con una cotización al alza en el precio de los bonos uruguayos y mixta en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense. En abril, el riesgo país cae siete unidades y en 2026 sube tres puntos.

Dólar. Foto: Archivo El País.

En tanto, la tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 5,95%, por encima del objetivo del Banco Central (5,75%).