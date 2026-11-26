El dólar en Uruguay subió 0,18% ayer y se negoció en promedio en $ 40,769, un máximo desde el 18 de junio de 2025, esto es 17 meses (cuando cotizó en $ 40,865). El billete verde cotizó en la jornada entre $ 40,70 y $ 40,82 y para finalizar en $ 40,78, un alza de 0,20% respecto al cierre del martes.

En noviembre la moneda estadounidense se incremente 1,45% y en 2026 aumenta 4,43%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), ayer se realizaron un total de 150 operaciones por un monto de US$ 99,5 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar ayer subió 10 centésimos para la compra y 8 centésimos para la venta, y cerró en $ 39,60 y $ 42 respectivamente.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar ayer subió 0,43% y cerró en 5,8825 reales. En noviembre lleva alza de 8,51% y en lo que va de 2026, el dólar en Brasil aumenta 6,91%.

pesos uruguayos y dolares americanos Estefania Leal

Por su parte, en Argentina, el dólar oficial ayer subió 1,04% y finalizó en 1.608,62 pesos argentinos. En noviembre, se incrementa 4,64% y en el año lleva un alza de 10,22%.

Riesgo país de Uruguay y tasa de interés de referencia

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, bajó ayer una unidad y cerró en 87 puntos básicos. Esto se dio junto a una cotización al alza tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense. En noviembre, el riesgo país sube 11 unidades, mientras que en 2026 aumenta 21 puntos.

La tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 5,98%, prácticamente en el objetivo del Banco Central (6%).