Tras la significativa caída del lunes, el dólar sube y cotiza de nuevo arriba de los $ 41

Redacción El País

Luego de la significativa caída registrada el lunes -que analistas adjudican al resultado en torno al plebiscito jubilatorio- este martes el precio del dólar subió 0,49%, aunque no llegó a compensar la baja previa. Cotizó a un valor promedio de $ 41,185.

El precio de cierre del dólar ha tenido una variación de 0,79% a la baja en los últimos siete días.

En el mes, la moneda estadounidense baja -1,093% y durante el año aumenta un 5,543%.

En la víspera el dólar osciló entre $ 41,100 y $ 41,230 y cerró en el mayor valor, variando 0,44% respecto al cierre anterior.

Al público, en las pizarras del Banco República, la moneda subió 20 centésimos tanto a la compra como a la venta, y cerró en $ 40,05 y $ 42,45 respectivamente.

A través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), en la jornada de ayer se realizaron 45 transacciones por un monto equivalente a US$ 26,8 millones.

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria, el dólar cerró en 5,7140 reales, un 0,27% por encima de la jornada anterior. En el mes aumenta 4,88% y en el año sube 18,03%.

En Argentina, el dólar oficial cerró en 989,25 pesos argentinos, un incremento mínimo de 0,04% respecto a la cotización anterior. Durante octubre sube 1,89% y en el año 22,36%. El dólar blue cerró en 1.195 pesos argentinos.

En Europa, el euro bajó este martes hasta situarse por debajo de los US$ 1,08 después de que se conociera que la confianza del consumidor en Estados Unidos registró en octubre su mayor incremento mensual desde marzo de 2021. Se situó en los 108,7 puntos en octubre, lo que supone 9,5 puntos más que el mes anterior y su nivel más alto desde principios de año.

Euros. Foto: Archivo El País

Riesgo y tasas

El riesgo país medido a través del UBI que elabora República AFAP, subió dos unidades (2,6%) llegando a 78 puntos básicos. Acompaña este valor una cotización al alza tanto del precio de los bonos uruguayos como de los treasuries (bonos norteamericanos). En octubre, el UBI bajó seis unidades (7,1%) y en el año acumula un incremento de ocho puntos (11,4%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) fue 8,50%, igual al valor objetivo fijado por el Banco Central.