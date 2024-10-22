Baja el precio del dólar por tercera vez seguida, aunque se confirma la tendencia oscilante de la divisa

Redacción El País

El dólar bajó nuevamente este lunes, esta vez por tercer día consecutivo y así, la tendencia oscilante de la moneda vuelve a consolidarse. Ayer, cotizó a un valor promedio de $ 41,448 con una caída de 0,24% con respecto al día anterior.

Durante octubre, la moneda estadounidense baja -0,461% y en el año acumula una suba de 6,217%.

El dólar varió en la primera sesión semanal entre $ 41,350 y $ 41,550 cerrando en $ 41,430, variando -0,26% respecto al cierre anterior.

Al público, en las pizarras del Banco República, la moneda bajó cinco centésimos a la compra y 15 centésimos para la venta, cerrando en $ 40,25 y $ 42,65 respectivamente.

A través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), ayer se realizaron 32 transacciones por un monto equivalente a US$ 18 millones.

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria, el dólar subió 0,70% y cerró en 5,7068 reales. En el mes aumenta 4,75% y en el año sube 17,88%.

En Argentina, el dólar oficial sube mínimamente 0,06% y cierra en 984,42 pesos argentinos. En el mes sube 1,39% y en el año 21,77%. El dólar blue cerró en 1.240 pesos argentinos.

El euro cayó este lunes hasta los US$ 1,0834 en el inicio de una semana en la que lo más destacado serán los índices gestores de compras (PMI) preliminares de octubre en varios países.

El euro arrancó con bajadas una semana que estará marcada por la publicación de los PMI en Europa, después de que la presidenta de la institución, Christine Lagarde, apuntara a ellos como una de las bases para una nueva bajada de tipos en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno del pasado jueves.

Christine Lagarde, Foto: Archivo El País

Riesgo y tasas

El riesgo país medido a través del UBI que elabora República AFAP, baja 5 unidades (-6,3%) y cotiza a 75 puntos básicos. Acompaña este valor una cotización a la baja tanto del precio de los bonos uruguayos como de los treasuries (bonos de Estados Unidos). En el mes, el UBI baja nueve puntos básicos (10,7%) y en el año sube cinco unidades (7,1%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) fue 8,44%, dentro del valor objetivo fijado por el Banco Central (8,50%).