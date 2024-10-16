Después de tres sesiones consecutivas a la baja, el dólar volvió a aumentar este martes

Redacción El País

A diferencia de los tres días anteriores, este martes el dólar subió y cotizó a un valor promedio de $ 41,689. Durante el mes, la moneda estadounidense sube 0,118% y en el año acumula una suba de 6,835%.

El dólar varió entre $ 41,600 y $ 41,689 y cerró en $ 41,670, lo que representó una variación de 0,53% respecto al cierre anterior.

Al público, en las pizarras del Banco República, la moneda subió 20 centésimos tanto a la compra como para la venta y cerró en $ 40,45 y $ 42,85 respectivamente.

A través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), en la jornada de ayer se realizaron 85 transacciones por un monto equivalente a US$ 44,77 millones.

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria, el dólar subió 0,59% cerrando en 5,6378 reales. En el mes aumenta 3,48% y en el año acumula una suba de 16,45%.

En Argentina, el dólar oficial nuevamente subió mínimamente 0,04% y cerró en 980,58 pesos argentinos. En el mes sube 0,99% y en el año acumula un incremento de 21,29%. El dólar blue cerró este martes en 1.235 pesos argentinos.

El euro perdió terreno frente al dólar hasta US$ 1,0903 por segunda jornada consecutiva esta semana.

Dólares y euros. Foto: Getty Images

Tasa y riesgo

El riesgo país medido a través del UBI que elabora República AFAP, cotiza en 85 puntos básicos, cuatro unidades menos (4,9%) que el día anterior. Este valor es acompañado por una cotización al alza tanto en el precio de los bonos uruguayos como de los treasuries (Bonos norteamericanos). En el mes, el UBI bajó un punto básico (1,2%) y en el año sube 15 unidades (21,4%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) fue 8,44%, dentro del valor objetivo fijado por el Banco Central (8,50%).

Amplían deuda

El Gobierno Central amplió su Nota del Tesoro en Unidades Indexadas (UI) con vencimiento en febrero de 2036. En esta oportunidad el monto licitado fue de 150 millones de UI (US$ 22,1 millones) y no llegó a ser duplicado por la demanda que propuso 248 millones de UI (US$ 36,5 millones). Finalmente, el monto adjudicado fue algo superior al licitado, 160 millones de UI (US$ 23,5 millones) con un rendimiento de 3,43%.