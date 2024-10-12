Tras dos semanas a la baja, el dólar cerró esta con una suba de 0,53% hasta los US$ 41,535

Redacción El País

Luego de dos semanas de variación negativa, el promedio semanal del dólar fue positivo (0,530%).

Este jueves, la moneda estadounidense bajó -0,46% y cerró con una cotización promedio de $ 41,535. Con este escenario, continúa la tendencia oscilante con una sucesión de subas y caídas alternadas.

En el mes, el dólar promedio bajó -0,252% y en el año ha tenido un incremento de 6,440% en la plaza local.

En la jornada de ayer la divisa osciló entre $ 41,500 y $ 41,600 y cerró en el valor menor, con una variación -0,36% menor al cierre del día anterior.

En la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), en la semana, se realizaron 346 operaciones por un monto equivalente a US$ 172 millones, y ayer se hicieron 50 transacciones y se operaron US$ 25,00 millones.

Al público en las pizarras del Banco República (BROU), el dólar bajó 20 centésimos a la compra y diez centésimos para la venta y cerró en $ 40,25 y $ 42,75 respectivamente.

En su comparación “punta a punta” (en relación a los valores del viernes anterior) las cotizaciones a la compra y a la venta bajaron diez centésimos, mientras que en el mes de octubre bajaron 30 y 20 centésimos respectivamente.

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria para Uruguay, el dólar sube 0,80% y cierra en 5,6263 reales. En el mes sube 3,27% y en el año 16,21%.

En Argentina ayer no hubo operaciones porque se trasladó el feriado del 12 de octubre para este viernes. El jueves el dólar oficial había subido 0,21% cerrando en 974,83 pesos argentinos. En lo que va del mes aumenta 0,40% y en el año 20,58%. El dólar blue cotizó a 1.180 pesos argentinos.

Billetes de euros. Foto: Freepik

En Europa, el euro subió este viernes hasta cerrar la semana en los US$ 1,0943, tras una jornada en la que se conoció que los precios del productor en Estados Unidos se estancaron en setiembre.

El UBI (Uruguay Bond Index), publicado por República Afap, que mide el riesgo país cierra en 82 puntos básicos, dos unidades (2,4%) menos que en la jornada anterior. Acompaña esta situación una cotización a la baja de los bonos uruguayos y mixta de los treasuries (bonos norteamericanos). En tanto, en la semana el UBI varía 5,1% (sube 4 unidades), en el año el riesgo país aumenta 12 puntos básicos (17,1%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) promedio de la semana fue 8,38%, por debajo del valor objetivo fijado por el Banco Central (8,50%).