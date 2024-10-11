El dólar continúa con un comportamiento y tras dos subas volvió a bajar este jueves

Redacción El País

En la jornada de ayer el dólar bajó nuevamente, en esta oportunidad -0,17%. Cotizó en un valor promedio de $ 41,726. En el mes, la moneda estadounidense subió 0,21% y en el año 6,93%. El dólar osciló entre $ 41,650 y $ 41,800 y cerró en el mínimo, con una variación negativa de -0,12% respecto al cierre anterior.

Al público en las pizarras del Banco República (BROU), la moneda baja diez centésimos tanto a la compra como a la venta y cierra en $ 40,45 y $ 42,85 respectivamente.

A través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), se realizaron 91 transacciones por US$ 44,00 millones.

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria, el dólar sube 0,15% y cierra en 5,5819 reales. En el mes sube 2,46% y en el año aumenta 15,30%.

En Argentina, el dólar oficial sube 0,32% y cierra en 979,42 pesos argentinos. Durante octubre sube 0,88% y en el año 21,15%. El dólar blue cierra en 1.180 pesos argentinos.

Banco Central del Uruguay (BCU). Foto: Darwin Borrelli/Archivo El País.

Riesgo y tasas

El riesgo país, medido a través del UBI que elabora República AFAP, en el día de ayer subió tres puntos básicos (3,7%), y alcanzó un valor de 84. Este valor es acompañado por una cotización al alza en el precio de los bonos uruguayos y mixta de los treasuries (Bonos norteamericanos). En el mes, el riesgo país no tuvo variación y en el año subió 14 unidades (20,0%).

La tasa de interés (que se cobran los bancos entre sí a un día) fue 8,41%, dentro del valor objetivo fijado por el Banco Central del Uruguay (8,50%).