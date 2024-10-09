El dólar cortó una racha bajista de cuatro sesiones consecutivas y subió este martes a $ 41,543

Redacción El País

A diferencia de los cuatro últimos días, este martes el dólar aumentó. Con una variación de 0,93%, cotizó en un valor promedio de $ 41,543. Durante el mes, la divisa baja -0,233% y en el año sube 6,460%.

El dólar osciló entre $ 41,350 y $ 41,620 y cerró en $ 41,600, con una variación de 0,85% respecto al cierre anterior.

En las pizarras del BROU, el dólar sube 35 centésimos a la compra y a la venta y cierra en $ 40,40 y $ 42,80.

A través de Bevsa, se realizaron 58 transacciones por US$ 28,20 millones.

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria, el dólar subió 1,05% y cerró en 5,5197 reales. En el mes sube 1,31% y en el año aumenta 14,01%.

En Argentina, el dólar oficial otra vez subió mínimamente 0,04% cerrando en 975,92 pesos argentinos. En el mes sube 0,51% y en el año sube 20,71%. El dólar blue cierra en 1.175 pesos argentinos.

Dólares y euros. Foto: Getty Images

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) fue 8,31%, por debajo del valor objetivo fijado por el Banco Central (8,50%).

El gobierno central amplió su Nota del Tesoro en Unidades Previsionales (UP) con vencimiento en febrero de 2029. En esta oportunidad el monto licitado fue de 1.200 millones de UP (US$ 47,11 millones), superado por la demanda que propuso 1.937 millones de UP (US$ 76,05 millones). Finalmente, el monto adjudicado fue aproximadamente un tercio del licitado, 397 millones de UP (US$ 15,59 millones) con un rendimiento de 1,82%.