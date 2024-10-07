Los empresarios esperan que la inflación cierre 2024 y los próximos 24 meses en la meta del Banco Central

El Instituto Nacional de Estadística (INE) presentó las expectativas empresariales de inflación, relevadas en el mes de septiembre.

Los resultados muestran que en mediana -las respuestas se ordenan de menor a mayor y se toma la del centro- de la inflación esperada por los empresarios se sitúa en 6% para el año 2024, también en 6% tanto para el año móvil cerrado en agosto de 2025, e igual valor para el año móvil cerrado en agosto de 2026.

Esas expectativas están dentro del rango meta del Banco Central (BCU), de entre 3% y 6%.

Sin embargo, considerando la media, el informe resaltó que la inflación esperada por los empresarios está en 6% para este año, en 6,4% para el año móvil cerrado en agosto de 2025 y en 6,7% para el año móvil cerrado en agosto de 2026.

Billetes de dólar. Foto: Archivo

Esto es, por encima del tope máximo que se propone el BCU, para los próximos dos años.

Por otra parte, la mediana de la variación esperada de los costos operativos de las empresas es de 6% (2024), 7% (a agosto de 2025) y también 7% (a agosto de 2026), según las expectativas empresariales.

La media sobre los costos, en cambio, arroja 6,6% (2024), 7,1% (a agosto de 2025) y 7,3% (agosto de 2026). Esto es, más de un punto encima de la inflación esperada por el central.

Banco Central del Uruguay. Foto: Archivo El País

Evolución en últimos 12 meses

Atendiendo la evolución del indicador, en cuanto a la media de las respuestas en el último año calendario, los empresarios han ido ajustando a la baja sus expectativas en forma significativa, con un repunte al alza en los últimos tiempos.

La mediana también ha ido a la baja, aunque con altibajos, en ese mismo lapso.