El dólar sigue operando a la baja en el mercado local y se aleja cada vez más de los $ 42

Redacción El País

El dólar continúa operando a la baja y por cuarto día consecutivo disminuyó ayer -0,38%. Cotizó a un valor promedio de $ 41,161, valor más bajo desde el 17 de setiembre (cotizó a un promedio de $ 41,063). Durante el mes baja -1,150% y en el año acumula una suba de 5,482%.

El dólar osciló entre 41,050 y $ 41,250 y cerró en el valor mayor, con una variación negativa de -0,36% respecto al cierre anterior.

Al público, en las pizarras del Banco República, la moneda bajó diez centésimos a la compra y 20 centésimos a la venta y cerró en $ 40,05 y $ 42,45 respectivamente.

A través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), este lunes, se realizaron 64 transacciones por un monto equivalente a US$ 32,50 millones.

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria, el dólar bajó -0,11% y cerró en 5,4626 reales. En el mes aumenta 0,27% y en el año acumula una suba de 12,83%.

Billetes de pesos argentinos. Foto: Canva

En Argentina, el dólar oficial subió mínimamente y cerró en 5,50 pesos argentinos. En el mes sube 0,47% y en el año sube 20,66%. El dólar blue cerró en 1.185 pesos argentinos.

Por tercer día consecutivo, el riesgo país medido a través del UBI que elabora República AFAP se mantiene en 78 puntos básicos. Este valor es acompañado por una cotización a la baja tanto en el precio de los bonos uruguayos como de los treasuries (Bonos norteamericanos). En el mes, baja 6 puntos básicos (7,1%) y en el año sube ocho unidades (11,4%).