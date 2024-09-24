Continúa la racha alcista del dólar y este lunes superó la barrera de los $ 42; no lo hacía desde julio de 2022

Redacción El País

Continúa la tendencia creciente del dólar y este lunes alcanzó un nuevo máximo sobrepasando la barrera de los $ 42,00. En la víspera la moneda estadounidense subió 1,02% y cotizó en un valor promedio de $ 42,104.

Desde el 15 de julio de 2022, cuando registró un promedio de $ 42,116, el dólar no superaba esta barrera.

Durante setiembre, subió 4,386% y en el año acumula un incremento de 7,898%.

El cierre promedio a la suba se dio consecutivamente en las últimas cuatro semanas, y de la misma manera el día de ayer fue el sexto día consecutivo de cierre promedio al alza. Mientras que desde el 9 de mayo de este año no se daban seis días de aumento consecutivos, los aumentos semanales seguidos no se daban desde la semana del 27 de mayo, donde hubo seis semanas consecutivas de aumento.

La moneda estadounidense varió entre $ 41,900 y $ 42,250 y cerró en el mayor valor, con una variación 1,37% superior a la del cierre anterior.

Al público, en las pizarras del Banco República, la moneda subió 60 centésimos a la compra y 50 centésimos a la venta cerrando en $ 41,05 y $ 43,45 respectivamente.

A través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron 36 transacciones por un monto equivalente a US$ 25,20 millones.

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria, el dólar subió 1,23% y cerró en 5,5446 reales. Durante setiembre baja -1,97% y en el año acumula una suba de 14,53%.

En Argentina, el dólar oficial volvió a subir mínimamente 0,06% y terminó en 966,33 pesos argentinos. En el mes sube 1,42% y en el año 19,53%. El dólar blue cerró en 1.245 pesos argentinos.

Billetes de pesos argentinos. Foto: Canva

El euro retrocedió este lunes en la plaza europea hasta los US$ 1,1132 después de que la actividad económica de la eurozona se contrajera en setiembre por primera vez en siete meses arrastrada por el sector manufacturero.

Ayer, el riesgo país medido a través del UBI que elabora República AFAP subió dos unidades (2,3%) y cerró en 90 puntos básicos. Este aumento fue acompañado de una cotización a la baja en el precio de los bonos uruguayos y mixta de los treasuries (Bonos Americanos). En el mes de setiembre el UBI subió 24 puntos básicos (36,4%) y en el año 20 puntos básicos (28,6%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) fue 8,25%, dentro del valor objetivo fijado por el Banco Central (8,50%).