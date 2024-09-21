El dólar volvió a aumentar este viernes en la plaza uruguaya y terminó su cuarta semana consecutiva al alza

Redacción El País

El dólar subió nuevamente este viernes, en esta ocasión un 0,19% y cotizó en un valor promedio de $ 41,677. La semana cierra con un nuevo promedio positivo, 2,23% y ya es la cuarta ocasión consecutiva de aumento promedio.

En lo que va del mes, el dólar promedio sube 3,327% y en el año acumula un incremento de 6,804%.

En la víspera, la divisa osciló entre $ 41,600 y $ 41,720 y cerró en $ 41,680 con una variación de 0,19% por encima del cierre del día anterior.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), en la semana se realizaron 391 operaciones por un monto equivalente a US$ 204,40 millones. En el día de ayer se hicieron 78 transacciones y se operaron US$ 39,00 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República (BROU), el dólar subió cinco centésimos a la compra y 15 centésimos para la venta, cerrando en $ 40,45 y $ 42,95 respectivamente. En su comparación “punta a punta” (en relación a las cotizaciones del viernes anterior), las cotizaciones a la compra y a la venta subieron 90 centésimos, y en el mes subieron $ 1,40.

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria, el dólar aumentó 1,08% cerrando en 5,54775 reales. En el mes baja -3,16% y en el año sube 13,14%.

En Argentina, el dólar oficial sube 0,21% y cierra en 965,75 pesos argentinos. En lo que va de setiembre aumenta 1,36% y en el año 19,46%. El dólar blue cotizó a 1.245 pesos argentinos.

Dólares y euros. Foto: Getty Images

Riesgo y tasas

El UBI, Uruguay Bond Index, publicado por República Afap, que mide el riesgo país cierra en 88 puntos básicos, tres unidades más (3,5%) que la jornada anterior.

Acompaña esta situación una cotización a la baja tanto de los bonos uruguayos como de los treasuries (bonos americanos). En la semana varía -1,1%, mientras que en el mes de setiembre aumenta 22 unidades (33,3%). Finalmente, en el año el riesgo país se incrementa 18 puntos básicos (5,7%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) promedio de la semana fue 8,15% , dentro del valor objetivo fijado por el Banco Central (8,50%).