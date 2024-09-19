El dólar volvió a subir este miércoles en Uruguay y alcanzó su mayor valor en casi dos años

Redacción El País

En los últimos días el dólar parece consolidar una tendencia creciente. Este miércoles la moneda estadounidense subió 0,59% y cotizó en un valor promedio de $ 41,307, precio máximo que no se alcanzaba desde el 30 de setiembre de 2022 cuando cotizó en un promedio de $ 41,736.

En el mes, el billete verde tuvo una variación de 2,410% y en el año acumula un crecimiento de 5,856%.

La divisa osciló este miércoles entre $ 41,180 y $ 41,400 y finalmente cerró en $ 41,250, con una variación 0,32% por encima del valor del cierre anterior.

Al público, en las pizarras del Banco República, la moneda estadounidense subió 15 centésimos tanto a la compra como para la venta y cerró en $ 40,05 y $ 42,45 respectivamente.

A través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron 101 transacciones por un monto equivalente a US$ 57,20 millones.

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria, el dólar bajó nuevamente, -0,44% y cerró en 5,4767 reales. En setiembre baja -3,17% y en el año acumula una suba de 13,12%.

En Argentina, el dólar oficial volvió a subir mínimamente 0,09%, y cierra en 963,33 pesos argentinos. En el mes sube 1,10% y en el año sube 19,16%. El dólar blue cerró en 1.260 pesos argentinos.

El Banco Central Europeo fijó el tipo de cambio en US$ 1,1124, antes que la Fed anunciara una rebaja de la tasa de interés de referencia de 50 puntos básicos. Durante la sesión, la oficina de estadística comunitaria Eurostat confirmó el dato de inflación adelantado de la eurozona, que se redujo en cuatro décimas en agosto con respecto a julio, hasta el 2,2%, la cota más baja registrada desde julio de 2021.

Sede del Banco Central Europeo en Fráncfort. Foto: Archivo El País

Riesgo y tasas

El riesgo país medido a través del UBI que elabora República AFAP en la jornada de ayer bajó tres unidades (-3,4%) y cerró en 84 puntos básicos. Esta caída se dio junto a una cotización a la baja tanto en el precio de los bonos uruguayos como de los treasuries (Bonos Americanos). En el mes de setiembre el UBI subió 18 puntos básicos (27,3%) y en el año lo hizo por 14 puntos básicos (20,0%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) fue 8,00%, por debajo del valor objetivo fijado por el Banco Central (8,50%).