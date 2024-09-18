El dólar volvió a subir de precio este martes y superó otra vez la barrera de los $ 41

Redacción El País

El dólar aumentó nuevamente esta martes y parece cambiar su tendencia oscilante de los últimos meses.

En la sesión de la víspera la moneda estadounidense subió 0,26% y cotizó en un valor promedio de $ 41,063 sobrepasando los $ 41,00 (como sucedió el 11 y 12 de setiembre). En el mes tuvo una variación de 1,805% y en el año acumula su cotización un crecimiento de 5,230%.

La divisa osciló entre $ 41,00 y $ 41,12 y cerró en el mayor valor superando en 0,32% la cotización del cierre anterior.

Al público en las pizarras del Banco República, la moneda estadounidense subió diez centésimos a la compra y a la venta cerrando en $ 39,90 y $ 42,30 respectivamente.

A través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron 62 transacciones por un monto equivalente a US$ 31,50 millones.

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria, el dólar bajó -0,36% y cerró en 5,5010 reales. En setiembre baja -2,74% y en el año sube 13,63%.

Dólares: el desafío de la FED es balancear inflación con las tasas de empleo.

En Argentina, el dólar oficial nuevamente sube, aunque mínimamente 0,04%, y cierra en 962,42 pesos argentinos. En el mes el dólar sube 1,01% y en el año sube 19,05%. El dólar blue cerró en 1.270 pesos argentinos.

El riesgo país medido a través del UBI que elabora República AFAP en la jornada de ayer bajó cuatro unidades (4,4%) y cerró en 87 puntos básicos. Esta caída se dio junto a una cotización al alza en el precio de los bonos uruguayos y a la baja de los treasuries (Bonos Americanos). En el mes de setiembre el UBI bajó 21 puntos básicos (31,8%) y en el año sube 17 puntos básicos (24,3%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) fue 8,00%, por debajo del valor objetivo fijado por el Banco Central (8,50%).

El gobierno central amplió su Nota del Tesoro en Unidades Indexadas (UI) con vencimiento el 18 de enero de 2029. En esta ocasión el monto licitado fue de 250 millones de UI (US$ 37,2 millones). La demanda no llegó a duplicar lo licitado, se propusieron 357 millones de UI (US$ 53,1 millones) y el monto adjudicado fue muy inferior al licitado, 16 millones de UI (US$ 2,4 millones) con un rendimiento de 2,96%.