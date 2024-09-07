Tras operar de forma oscilante, el dólar cerró la primera semana de setiembre con leve alza

Redacción El País

El dólar cerró la semana con una suba mínima de 0,032%, y cotizó a un valor promedio de $ 40,346. Considerando sus variaciones, el promedio semanal es positivo (0,027%), aunque continúa su tendencia oscilante con aumentos y caídas alternados semana a semana.

En la jornada de ayer, la divisa osciló entre $ 40,300 y $ 40,380 y cerró en $ 40,360 valor mínimamente más alto (0,02%) que el cierre del día anterior.

En lo que va del año el dólar acumula un incremento de 3,393%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), en la semana se realizaron 254 operaciones por un monto equivalente a US$ 149 millones. Por otro lado, en el día de ayer se hicieron 90 transacciones y se operaron US$ 49,9 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República (BROU), el dólar bajó cinco centésimos a la compra y subió en la misma cantidad para la venta, cerrando en $ 39,10 y $ 41,60 respectivamente. En su comparación “punta a punta” (en relación a las cotizaciones del viernes anterior), las cotizaciones a la compra y a la venta subieron cinco centésimos.

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria, el dólar bajó -0,62% y cerró en 5,5702 reales. En el mes bajó -1,52%; en el año subió 15,06%.

En Argentina, el dólar oficial subió 0,24% y cerró en 957,17 pesos argentinos. En lo que va de setiembre aumentó 0,46% y en el año 18,40%. El dólar blue cotizó a 1.260 pesos argentinos.

Dólar en Uruguay. Foto: Pexels.

El euro terminó la primera semana de setiembre al alza, cerrando a US$ 1,11 en una jornada en la que se mantuvo la expectación sobre la decisión que tome el Banco Central Europeo (BCE) sobre los tipos de interés en su reunión del próximo miércoles.

El UBI, Uruguay Bond Index, publicado por República Afap, que mide el riesgo país cierra en 78 puntos básicos, igual al cierre anterior. En la semana varía 18,2%. Esta situación es acompañada por una cotización al alza tanto de los bonos uruguayos como de los treasuries (bonos americanos). En el mes de setiembre, el riesgo país varía 12 unidades (18,2%) y en el año aumenta 8 puntos básicos (11,4%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) promedió la semana en 8,58%, superior al valor objetivo fijado por el BCU (8,50%).