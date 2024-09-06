El dólar continúa errático y este jueves volvió a bajar de precio en el mercado local

Redacción El País

El precio del dólar volvió a bajar continuando este jueves en su evolución oscilante. El dólar bajó -0,08% ayer y cotizó a un valor promedio de $ 40,333, igual a lo cotizado el 3 de setiembre. En lo que va de setiembre baja -0,005% y durante 2024 acumula una suba de 3,360%.

La moneda varió entre $ 40,300 y $ 40,360 cerrando en $ 40,350, lo que equivale a una cotización -0,07% menor al cierre anterior.

Al público en las pizarras del Banco República, el dólar bajó cinco centésimos tanto a la compra como a la venta y cerró a igual valor que el 3 de setiembre, $ 39,15 y $ 41,55 respectivamente.

A través de Bevsa se realizaron 76 transacciones por un monto equivalente a US$ 50 millones.

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria, en el día de ayer el dólar bajó -0,55% y cerró en 5,6049 reales. En el mes bajó -0,91% y en el año viene acumulando un incremento de 15,77%.

Dólares: el desafío de la FED es balancear inflación con las tasas de empleo.

En Argentina, el dólar oficial nuevamente sube mínimamente 0,04% y cierra en 954,92 pesos argentinos. En el mes, sube 0,22% y en el año 18,12%. El dólar blue cierra en 1.265 pesos argentinos.

El riesgo país medido a través del UBI que elabora República AFAP, en el día de ayer baja dos unidades (-2,5%) y cierra en 78 puntos básicos. Esta baja se da junto a una cotización al alza tanto en el precio de los bonos uruguayos como de los treasuries (Bonos Americanos). En el mes, el UBI aumenta 12 puntos básicos (18,2%) y en el año sube ocho puntos básicos (11,4%).