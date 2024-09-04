El dólar cerró la jornada al alza: en el mercado local aumentó un 0,15% frente al cierre previo

Redacción El País

El dólar subió 0,09% este martes cotizando a un valor promedio de $ 40,333. Durante el último mes corrido la divisa muestra un comportamiento oscilante con una cotización máxima el 5 de agosto ($ 40,631) y mínima el 9 de agosto ($ 40,207). En la víspera osciló entre $ 40,220 y $ 40,350 para cerrar finalmente en $ 40,340, valor 0,15% superior al cierre anterior.

Al público en las pizarras del Banco República, la moneda estadounidense subió cinco centésimos tanto a la compra como para la venta y cerró en $ 39,15 y $ 41,55 respectivamente.

A través de (Bevsa se realizaron 47 transacciones por US$ 23,70 millones.

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria, el dólar baja nuevamente, aunque mínimamente -0,01% y cierra en 5,6224 reales. En el mes baja 0,60% y en el año sube 16,13%.

En Argentina, el dólar oficial sube 0,15% y cierra en 954,17 pesos argentinos. En el mes, sube 0,14% y en el año, sube 18,02%. El dólar blue cerró en 1.310 pesos argentinos

El riesgo país medido a través del UBI, que elabora República AFAP, aumenta seis unidades (8,7%) y cierra en 75 puntos básicos. En el mes aumenta nueve puntos básicos (13,6%) y en el año sube cinco (7,1%).