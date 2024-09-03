El dólar abrió la semana a la baja y cerró la sesión del lunes con una leve caída de 0,10%

Redacción El País

El dólar continúa con un comportamiento oscilante y en la apertura de la semana bajó -0,10%, cotizando en un valor promedio de $ 40,296.

La divisa osciló entre $ 40,270 y $ 40,350 para cerrar finalmente en $ 40,280, con una variación de -0,10% respecto al cierre anterior.

Al público en las pizarras del Banco República, la moneda estadounidense también mantiene un comportamiento oscilante, y en el día de ayer el dólar subió cinco centésimos a la compra y bajó cinco centésimos a la venta. Cerró en $ 39,10 y $ 41,50 respectivamente.

A través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron 21 transacciones por un monto equivalente a US$ 10,70 millones.

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria, el dólar bajó -0,59% y cerró en 5,6230 reales. En el año sube 16,15%.

En Argentina, el dólar oficial registró una caída mínima de 0,01% y cerró en 952,75 pesos argentinos. En el año, el dólar en Argentina subió 17,85%. El dólar blue cerró en 1.305 pesos argentinos

El riesgo país medido a través del UBI, que elabora República AFAP, subió tres unidades (4,5%) con respecto a la jornada anterior y cerró en 69 puntos básicos. Este aumento se dio junto a una cotización a la baja en el precio de los bonos uruguayos y a un valor estable de los treasuries (Bonos Americanos). En el año el UBI baja un punto básico (-1,4%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) fue 8,62%, por encima del valor objetivo fijado por el BCU (8,50%).