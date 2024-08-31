El dólar en Uruguay alcanza la mayor racha de aumentos mensuales consecutivos desde 2019, ¿qué pasó?

Redacción El País

El dólar interbancario subió 0,15% en agosto “punta a punta” (al comparar el precio de ayer con el de fin de julio), con lo que completó cinco meses consecutivos al alza. Esta es la racha de subas mensuales más prolongada desde la que se dio de diciembre de 2018 a mayo de 2019 con seis aumentos mensuales consecutivos.

Durante el mes la divisa tuvo un comportamiento oscilante con casi la misma cantidad de aumentos que de caídas, aunque con un saldo acumulado al alza. La mayor suba diaria se dio el 5 de agosto, con un aumento de 0,43% con respecto a la jornada anterior, y el mayor descenso se dio al día siguiente, donde bajó 0,32%.

El máximo valor alcanzado de la divisa estadounidense en agosto, fue el día 5 cuando cotizó a $ 40,631, mientras que el 9 de agosto llegó a la menor cotización del mes con $ 40,207.

Por su parte, el valor promedio del dólar durante agosto fue de $ 40,334, un valor 0,50% mayor al cierre de julio.

Ayer el dólar bajó mínimamente 0,03% y se negoció en promedio a $ 40,355. En la semana “punta a punta” (al comparar el valor de ayer con el del viernes previo) el billete verde subió 0,21%.

En la jornada, la divisa estadounidense cotizó entre $ 40,32 y $ 40,40 para finalizar en el precio mínimo. El valor de cierre bajó 0,05% respecto al del jueves.

Al público en las pizarras del Banco República el dólar bajó ayer 10 centésimos a la compra y quedó estable a la venta, cerrando en $ 39,05 la compra y $ 41,55 la venta. Respecto al cierre de julio, tanto la compra como la venta subieron 5 centésimos.

Banco República Foto: Archivo El País

A través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) en agosto se realizaron un total de 246 transacciones por un monto equivalente a US$ 139,5 millones. Ayer, se hicieron un total de 18 transacciones y se negociaron US$ 10 millones.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaría, el dólar subió ayer 0,36% y cerró en 5,6562 reales. En el mes, el dólar bajó 0,1% y en el año sube 16,83%.

En Argentina, el dólar oficial se incrementó 0,23% y cerró en 952,83 pesos argentinos. En agosto el dólar aumentó 2,15% y en 2024 sube 17,86%. El dólar blue terminó el mes en 1.305 pesos argentinos.

La competitividad mejora

En julio, la competitividad externa de productos uruguayos medida en dólares aumentó 1,87%, según los datos publicados ayer por el Banco Central (BCU). Este incremento se dio luego de dos meses consecutivos de caída.

Al comparar con igual mes del año anterior, es decir a nivel interanual, el Índice de Tipo de Cambio Real aumentó 2,73%. Esta suba es la quinta consecutiva.

El aumento de la competitividad de julio respecto a junio refleja una disminución de los precios de los bienes uruguayos medidos en dólares en relación con los de sus principales socios comerciales.

Exportaciones en el puerto de Montevideo. Foto: Archivo El País

Frente a los socios extrarregionales, en la comparación mensual, la competitividad subió 2,69%, luego de cinco meses seguidos de caída. El mayor incremento se dio frente a México (+3,78%).

En términos interanuales, es decir en comparación con igual mes del año anterior, el indicador de competitividad extrarregional subió 0,73%, después de 32 caídas consecutivas.

Al analizar lo sucedido respecto a los socios de la región, el Tipo de Cambio Real se incrementó 0,88% en su comparación mensual, luego de dos caídas consecutivas. Esto se dio por una mejora en la competitividad respecto a Argentina (+2,22%) ya que con Brasil se perdió 0,30%.

En la comparación interanual la competitividad regional aumentó 5,22% y acumula cinco meses seguidos al alza. Esto se explicó por la mejora respecto a Argentina (+23,84%), ya que con Brasil cayó 9,05%.

Cabe recordar que el tipo de cambio real es un indicador que mide la relación de precios al consumo entre los productos uruguayos, nominados en dólares, y los productos al consumo de los principales socios comerciales, medida que constituye uno de los principales indicadores de la competitividad del país. No se debe olvidar que existen otros que también deben considerarse a la hora de evaluar la competitividad en forma sintética.