El cambio en el endeudamiento de los uruguayos, cuánto dinero tienen ahorrado en los bancos y más

Redacción El País

¿Cómo está el endeudamiento de empresas y familias uruguayas en lo que va del año? ¿Qué pasa con el "ahorro" (depósitos) en los bancos? ¿Cómo está el nivel de incumplimiento de los créditos? Todas esas respuestas sobre la situación financiera están en el Reporte del Sistema Financiero del segundo trimestre del Banco Central (BCU) divulgado recientemente.

Según el informe, los depósitos en el Sector No Financiero Privado (empresas y familias) mostraron un aumento de 5,9% en términos reales en el último trimestre, alcanzando los $ 1,68 billones (54,6% del Producto Interno Bruto, unos US$ 40.084 millones).

De ese monto, US$ 36.738 millones corresponden a depósitos de residentes y US$ 3.346 millones a no residentes.

"Dicha suba responde tanto a aumento de los depósitos en cada moneda, como a un efecto de tipo de cambio en la valuación global, dado que la cotización del dólar subió 6,5% en el último trimestre y los depósitos en moneda extranjera representan el 71,9% del total", indicó el reporte.

"Al analizarlos separados por moneda se observa que los depósitos en moneda nacional aumentaron 7,7% en términos reales y 1,3% en moneda extranjera medidos en dólares corrientes", añadió.

El endeudamiento de los uruguayos

Según el reporte del BCU, los créditos brutos al Sector No Financiero privado (empresas y familias) residente pasaron de $ 835.421 millones a fin de marzo de 2024 a $ 857.539 millones (US$ 20.566 millones) al 30 de junio de 2024, monto equivalente al 28,6% del PIB.

"Al desglosarlos por moneda, se aprecia que los créditos en pesos cayeron 4,4% y en moneda extranjera subieron 2,4% en el último trimestre. Esto implica aumento de 1,2% del monto total medido en pesos y en términos reales, dado que la suba observada en moneda extranjera más la del tipo de cambio son superiores a la baja en pesos", explicó el BCU.

Para saber qué tan endeudadas están las familias y empresas, hay que evaluar los créditos en relación a los ingresos y la producción, respectivamente.

"El endeudamiento de las familias con el sistema financiero (bancos y empresas administradoras de crédito) en relación al ingreso se ha mantenido estable en el orden del 21% para consumo, pero descendió 1,5 puntos porcentuales (a menos de 30%) incluyendo (créditos para) vivienda, debido a los efectos de la ley N° 20.237" que estableció una quita (y condonación en algunos casos) para deudores en Unidades Reajustables del Banco Hipotecario y la Agencia Nacional de Vivienda, explicó el informe.

En el caso de las empresas, el BCU lo clasifica según sectores. "La relación entre el crédito y el PIB por sectores es mayor en el agro que en el resto de los sectores y ha aumentado en el último año hasta alcanzar 81,7% del PIB del sector", indicó el informe. En tanto, en servicios es menor del 10% del sector.

El sector agropecuario es el de mayor endeudamiento en relación al PIB.

¿En qué moneda está el endeudamiento de empresas y familias uruguayas?

"El crédito a empresas es mayoritariamente en moneda extranjera y el 95% del crédito a familias es en moneda nacional", indicó el BCU.

En el caso del sector agropecuario el 99% del monto de los créditos está en dólares y el 1% en moneda nacional, siendo el más dolarizado. En el caso de la industria el 89% del monto de los préstamos está en dólares y el 11% en moneda nacional, en el caso del comercio es 76% y 24% respectivamente, en el caso de la construcción es 64% y 36% respectivamente, y en el caso de los servicios es 57% y 43% respectivamente.

¿Cómo está la calificación crediticia y la morosidad?

El reporte del BCU señaló que "la calidad de la cartera ha mostrado una mejora en los últimos años, hecho que se ve reflejado en el ratio de créditos categorizados 3, 4 y 5 sobre el total de créditos, que en junio se mantiene en el mínimo alcanzado en diciembre 2023 (9,9%)".

"Por su parte, la morosidad se mantiene muy cerca de su mínimo histórico (1,6%, diciembre de 2022) cerrando el segundo trimestre de 2024 en 1,8%", añadió.

"La morosidad del crédito a empresas y a familias para consumo mostró un leve aumento en el trimestre, a diferencia de vivienda que tuvo una baja de 37,8%", expresó.

¿Cómo están preparados los bancos para una crisis?

El BCU realiza habitualmente lo que se denominan "stress test", es decir pruebas para ver cómo soportarían los bancos un hipotético escenario de crisis económica.

Billetes de un dólar en su proceso de empaquetamiento en la Casa de la Moneda en Washington, nov 14 2014. El dólar se depreciaba con fuerza y los precios de los bonos del Tesoro estadounidense escalaban el viernes, tras divulgarse un informe de empleo significativamente débil, que aumentó la expectativa de que la Reserva Federal mantenga por más tiempo su política monetaria expansiva. REUTERS/Gary Cameron GARY CAMERON

"Los bancos tienen capacidad para soportar un deterioro del contexto económico y financiero que implican los escenarios adverso y de crisis", indicó el informe.

Con datos a fin de mayo, el BCU simuló dos escenarios: uno adverso y otro de crisis.

En el escenario adverso, el Central supuso que el dólar aumenta 14,43%, que las tasas de interés internacionales se van a 5,93%, que la economía uruguaya cae 3,64%, que la inflación es de 7,35%, que el desempleo se va a 12,28%, que el salario real cae 8,31% y que el riesgo país alcanza a 457 puntos básicos.

En ese escenario, la Responsabilidad Patrimonial Neta sobre activos ponderados por riesgo pasa de 17,6% (en la condición actual) a 17%. Es decir, prácticamente no se mueve.

En el escenario de crisis, el BCU supuso que el dólar aumenta 35%, que las tasas de interés internacionales se van a 6,81%, que la economía uruguaya cae 8%, que la inflación es de 12%, que el desempleo se va a 17%, que el salario real cae 19% y que el riesgo país alcanza a 1.000 puntos básicos.

En este caso, la Responsabilidad Patrimonial Neta sobre activos ponderados por riesgo pasa de 17,6% (en la condición actual) a 9,1%, manteniéndose por encima del mínimo requerido por el BCU.