Dólar bajó por tercera sesión seguida; en octubre cae, pero en el acumulado anual aumenta

Redacción El País

Este lunes y por tercera sesión consecutiva, el dólar bajó. Cotizó a un valor promedio de $ 41,424. Durante octubre, la moneda estadounidense bajó -0,519% y en el año acumuló una suba de 6,156%.

El dólar varió entre $ 41,380 y $ 41,450 y cerró en el valor mayor, con una variación negativa de -0,12% respecto al cierre anterior.

Al público, en las pizarras del Banco República, la divisa mantuvo su cotización a la compra y bajó diez centésimos para la venta. Así, cerró en $ 40,25 y $ 42,65 respectivamente.

A través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), ayer se realizaron 32 transacciones por un monto equivalente a US$ 14,6 millones.

Bolsa Electrónica de Valores. Foto: Archivo El País

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria para Uruguay, el dólar bajó -0,39% y cerró en 5,6045 reales. En el mes aumenta 2,87% y en el año acumula una suba de 15,76%.

En Argentina, el dólar oficial subió mínimamente 0,08% cerrando en 980,17 pesos argentinos. En el mes sube 0,95% y en el año lo hace por 21,24%. El dólar blue cierra en 1.190 pesos argentinos.

El riesgo país medido a través del UBI que elabora República AFAP, cotiza en 81 puntos básicos, una unidad menos (-1,2%) que el día anterior. Este valor es acompañado por una cotización estable tanto en el precio de los bonos uruguayos como de los treasuries (bonos norteamericanos). En el mes, el UBI baja tres puntos básicos (3,6%) y en el año sube 11 unidades (15,7%).

Ayer el Banco Central no publicó la tasa call (que se cobran los bancos entre sí a un día) la del viernes pasado fue 8,40%, dentro del valor objetivo fijado por el banco emisor.