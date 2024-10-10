El dólar volvió a subir por segunda sesión consecutiva y vuelve a acercarse a la barrera de los $ 42

Redacción El País

Por segundo día consecutivo, este jueves el dólar aumentó 0,61% y cotizó en un promedio de $41,796. Desde el 24 de setiembre no volvió a superar la barrera de los $ 42,00. Durante octubre, subió 0,375% y en el año 7,109%.

El dólar osciló entre $ 41,700 y $ 41,900 y cerró en el valor mínimo, con una variación de 0,24% respecto al cierre anterior.

Al público, en las pizarras del BROU, la divisa sube diez centésimos tanto a la compra como a la venta y cierra en $ 40,50 y $ 42,90 respectivamente.

A través de Bevsa, se realizaron 83 transacciones por US$ 42,70 millones.

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria para Uruguay, el dólar sube 0,98% y cierra en 5,5737 reales. En el mes sube 2,31% y en el año aumenta 15,13%.

Banco Central del Uruguay. Foto: Archivo El País

En Argentina, el dólar oficial nuevamente sube mínimamente 0,03% y cierra en 976,25 pesos argentinos. En el mes sube 0,55% y en el año sube 20,76%. El dólar blue cierra nuevamente en 1.175 pesos argentinos.

El riesgo país, medido a través del UBI que elabora República AFAP, baja un punto básico (1,2%), con un valor de 81. Este valor es acompañado por una cotización a la baja tanto en el precio de los bonos uruguayos como de los treasuries (Bonos norteamericanos). En el mes, el UBI baja tres puntos básicos (3,6%) y en el año sube 11 unidades (15,7%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) fue 8,39%, dentro del valor objetivo fijado por el Banco Central (8,50%).