El dólar bajó en el mercado local en la semana mostrando una tendencia diaria oscilante

Redacción El País

La variación promedio semanal del dólar es nuevamente negativa (al igual que el promedio semanal anterior).

La moneda estadounidense varió -0,573% en la semana cerrándola con una cotización promedio de $ 41,316 (-0,85% más baja que la del día anterior). La caída del dólar de este viernes consolida una nueva tendencia oscilante ya que desde el 25 de setiembre ha tenido tres bajas, dos días de aumento y nuevamente tres días seguidos de caída.

Durante octubre, el dólar promedio baja -0,778% y en el año tiene un aumento que llega a 5,879%.

En la jornada de ayer la divisa osciló entre $ 41,200 y $ 41,450 y cerró en $ 41,400, variación -0,48% menor al cierre del día anterior.

En la Bolsa Electrónica de Valores (BEVSA), en la semana, se realizaron 346 operaciones por un monto equivalente a US$ 193 millones, mientras que solo en el día de ayer se hicieron 97 transacciones y se operaron US$ 55,80 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República (BROU), el dólar bajó 25 centésimos a la compra y 15 centésimos para la venta y cerró en $ 40,15 y $ 42,65 respectivamente. En su comparación “punta a punta” (en relación a los valores registrados el viernes anterior) las cotizaciones a la compra y a la venta bajaron 20 centésimos, mientras que en el mes de octubre bajaron 40 y 30 centésimos respectivamente.

Sucursal 19 de Junio del Banco Republica Foto: Leonardo Mainé

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria para Uruguay, el dólar bajó -0,30% y cerró en 5,4686 reales. En el mes sube 0,38% y en el año 12,96%.

En Argentina, el dólar oficial subió 0,21% y cerró en 974,83 pesos argentinos. En lo que va del mes aumenta 0,40% y en el año 20,58%. El dólar blue cotizó a 1.195 pesos argentinos.

El UBI (Uruguay Bond Index), publicado por República Afap, que mide el riesgo país cierra en 78 puntos básicos, igual que el jueves. Acompaña esta situación una cotización a la baja tanto de los bonos uruguayos como de los treasuries (bonos norteamericanos). En tanto, en la semana el UBI varía -7,1% (disminuye seis unidades), en el año el riesgo país se incrementa ocho puntos básicos (11,4%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) promedio de la semana fue 8,37%, dentro del valor objetivo fijado por el Banco Central del Uruguay (8,50%).