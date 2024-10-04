El dólar bajó este jueves por segunda sesión consecutiva en el mercado local y se aleja de los $ 42

Redacción El País

El dólar bajó por segunda sesión consecutiva este jueves. En esta oportunidad lo hizo -0,32% y cotizó a un promedio de $ 41,670. En el año, la divisa aumenta 6,786% y en el mes 0,072%.

El dólar varió entre $ 41,600 y $ 41,800 y nuevamente cerró en el menor valor, con una variación de -0,36% ante al cierre previo.

Al público, en las pizarras del Banco República, la moneda bajó 15 centésimos a la compra y para la venta, cerrando en $ 40,40 y $ 42,80 respectivamente.

En la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron 61 transacciones por un equivalente a US$ 36,5 millones.

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria para Uruguay, el dólar subió 1,00% cerrando en 5,4850 reales. En el mes sube 0,68% y en el año acumula un incremento de 13,30%.

En Argentina, el dólar oficial subió 0,10% y cerró en 972,75 pesos argentinos. En setiembre aumenta 0,19% y en el año sube 20,32%. El dólar blue cierra en 1.205 pesos argentinos.

Pesos argentinos. Foto: Archivo El País.

El riesgo país medido a través del UBI que elabora República AFAP, baja cuatro unidades (-4,9%) y cierra en 78 puntos básicos. Acompaña esta caída una cotización a la baja tanto del precio de los bonos uruguayos como de los treasuries (bonos norteamericanos). En el año, el UBI sube ocho puntos básicos (11,4%) y en el mes baja seis unidades (-7,1%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) fue 8,55%, sobrepasando el valor objetivo fijado por el Banco Central (8,50%)