El dólar bajó este jueves en la plaza local deteniendo su marcha hacia la barrera de los $ 42

Redacción El País

El dólar bajó -0,19% este miércoles y cotizó a un valor promedio de $ 41,804. En el año, la divisa viene acumulando un incremento de 7,129% y este mes sube 0,394%.

El dólar osciló entre $ 41,750 y $ 41,850 y cerró en el menor valor, lo que implica una variación de -0,12% respecto al cierre anterior.

Al público, en las pizarras del Banco República, la moneda bajó mínimamente cinco centésimos tanto a la compra como a la venta y cerró en $ 40,55 y $ 42,95 respectivamente.

A través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron 42 transacciones por un monto equivalente a US$ 21,5 millones.

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria, el dólar bajó -0,40% y cerró en 5,4305 reales. En el año acumula una suba de 12,17% y en el mes baja -0,32%.

En Argentina, el dólar oficial nuevamente subió mínimamente 0,05% cerrando en 971,75 pesos argentinos. En el año sube 20,20% y en el mes apenas 0,09%. El dólar blue cerró en 1.215 pesos argentinos.

Edificio del Banco Central del Uruguay. Foto: Estefanía Leal

Riesgo y tasas

El riesgo país medido a través del UBI que elabora República AFAP, bajó tres unidades (-3,5%) y cerró en 82 puntos básicos. Esta baja es acompañada por una cotización a la baja tanto en el precio de los bonos uruguayos como de los treasuries (bonos norteamericanos). En el año, el UBI sube 12 puntos básicos (17,1%) y en el mes baja dos unidades (-2,4%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) fue 8,29%, por debajo del valor objetivo fijado por el Banco Central (8,50%).