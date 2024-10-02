El dólar subió por segunda sesión consecutiva en el mercado local y vuelve a acercarse a los $ 42

Redacción El País

Por segundo día consecutivo el dólar varió positivamente este martes, esta vez con una suba de 0,59%. Cotizó a un valor promedio de $ 41,884, pero a pesar del incremento no llega a superar la barrera de los $ 42,00. En el año, la divisa aumenta 7,334%.

El dólar osciló entre $ 41,800 y $ 42,050, cerrando en el menor valor, con una variación de 0,10% respecto al cierre anterior.

Al público, en las pizarras del Banco República, la moneda subió cinco centésimos, tanto a la compra como a la venta, y cerró en $ 40,60 y $ 43,00 respectivamente.

A través de Bevsa se realizaron 105 transacciones por un monto equivalente a US$ 56 millones.

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria, el dólar subió mínimamente 0,07% y cerró en 5,4521 reales. En el año acumula una suba de 12,62%.

Reales brasileños. Foto: Pixabay

En Argentina, el dólar oficial también subió mínimamente 0,03% cerrando en 971,25 pesos argentinos. En el año sube 20,14%. El dólar blue cierra en 1.220 pesos argentinos.

El riesgo país medido a través del UBI que elabora República AFAP, en el día de ayer subió una unidad (1,2%) y cerró en 85 puntos básicos. Esta suba es acompañada por una cotización al alza tanto en el precio de los bonos uruguayos como de los treasuries (Bonos norteamericanos). En el año, el UBI sube 15 puntos básicos (21,4%).

La tasa de interés que se cobran los bancos entre sí a un día fue 8,33%, dentro del valor objetivo fijado por el Banco Central (8,50%).