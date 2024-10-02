La deuda pública se redujo en el segundo trimestre del año y al mes de junio alcanzó al 41% del PIB

Redacción El País

La deuda neta del sector público (definida como la deuda bruta menos los activos de reserva) alcanzó US$ 32.481 millones al cierre de junio de 2024, según información publicada este martes por el Banco Central del Uruguay (BCU).

De esta manera, el endeudamiento neto del sector público uruguayo representa un 41% del Producto Interno Bruto (PIB).

De hecho, la deuda neta del Sector público Global se redujo 3,3% respecto al trimestre anterior. En comparación con el mismo trimestre de 2023 el aumento alcanzó al 5%.

Según se desprende del informe publicado por la autoridad monetaria, la disminución de la deuda neta entre los meses de abril y junio se dio por una contracción de la deuda bruta que superó el aumento de los activos netos.

La deuda bruta ascendió a US$ 56.074 millones a fines de junio, lo que representa una disminución respecto al trimestre anterior de 0,4%, mientras que al comparar con igual trimestre del año previo sube 8,3%.

Deuda bruta

La deuda bruta del segundo trimestre de 2024 representa un 71% del PIB y en igual trimestre del año anterior representaba un 65% del PIB.

Los Activos de reserva del sector público global, totalizaron US$ 23.593 millones a fines de junio, lo que representa una suba respecto al trimestre anterior de 3,7%. Frente a igual trimestre de 2023 el aumento fue de 13,4%.

Al analizar la deuda bruta por moneda se da una disminución respecto al trimestre previo de la deuda nominada en pesos (1,2%) y dólares (0,13%).

Al compararla con igual trimestre del año anterior, la deuda bruta nominada en pesos sube 9,7% y en dólares 6,3%, mientras que la deuda nominada en euros retrocedió 13%.

Si se evalúa la misma teniendo en cuenta la residencia, la deuda bruta aumenta 1,3% para no residentes y baja 1,8% para residentes en comparación con el trimestre previo. Al comparar con el segundo trimestre de 2023 la deuda bruta nominada en pesos con no residentes subió 8% y con los residentes 8,8%.