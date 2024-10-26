Pese a bajar en el cierre del viernes, el dólar promedio semanal aumentó por tercera vez consecutiva

Redacción El País

La variación del dólar promedio semanal, por tercera semana consecutiva, es positiva (0,024%). En la jornada de ayer, la moneda estadounidense bajó -0,11% y cerró a una cotización promedio de $ 41,556. Nuevamente se consolidó una tendencia oscilante que para esta semana implicó tres días de subas y dos de bajas. En octubre, el dólar promedio bajó -0,202% y en el año aumentó 6,494%.

Este viernes la divisa osciló entre $ 41,470 y $ 41,600 y cerró en el menor valor con una variación -0,31% respecto al cierre del día anterior.

En la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), en la semana, se realizaron 245 operaciones por un monto equivalente a US$ 134 millones, mientras que en la víspera se hicieron 42 transacciones y se operaron US$ 22 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República (BROU), el dólar bajó 20 centésimos a la compra y diez centésimos para la venta y cerró en $ 40,20 y $ 42,70 respectivamente. En su comparación “punta a punta” (en relación a los valores del viernes anterior) las cotizaciones a la compra y a la venta bajaron diez centésimos, mientras que durante octubre bajaron 35 y 25 centésimos respectivamente.

Banco Central del Uruguay. Foto: Estefania Leal

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria, el dólar bajó -0,21% y cerró en 5,6969 reales. En el mes sube 4,57% y en el año 17,67%.

En Argentina, el dólar oficial subió 0,20% cerrando en 988,33 pesos argentinos. En octubre aumentó 1,79% y en el año 22,25%. El dólar blue cotizó a 1.225 pesos argentinos.

El UBI (Uruguay Bond Index), publicado por República Afap, que mide el riesgo país cierra en 85 puntos básicos, una unidad menos (1,2%) que en la jornada anterior. Esta situación se da junto a una cotización a la baja tanto de los bonos uruguayos como de los treasuries (bonos norteamericanos). Mientras que en la semana el UBI varía 6,3% (sube cinco unidades), en el año el riesgo país aumenta 15 puntos básicos (21,4%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) promedio de la semana fue 8,45%, por debajo del valor objetivo fijado por el Banco Central (8,50%).