El dólar subió por tercera sesión consecutiva, aunque mínimamente, y se ubica en los $ 41,60

Redacción El País

El dólar subió apenas 0,01% este jueves y cotizó a un valor promedio de $ 41,602. Continúa su tendencia oscilante. Durante octubre, la moneda baja -0,091% y en el año sube 6,612%. Ayer osciló entre $ 41,500 y $ 41,800 y cerró a un promedio de $ 41,600, apenas menor (-0,02%) que el cierre anterior.

Al público, en las pizarras del Banco República, la moneda mantiene su valor tanto a la compra como a la venta, y cierra en $ 40,40 y $42,80 respectivamente.

A través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) en la víspera se realizaron 59 transacciones por un monto de US$ 33 millones.

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria, el dólar cerró en 5,7087 reales, un 0,11% menos respecto a la jornada anterior. En el mes aumenta 4,78% y en el año sube 17,92%.

Fachada del Banco Central de Argentina. Foto: AFP

En Argentina, el dólar oficial cerró en 986,33 pesos argentinos, un incremento mínimo de 0,04% respecto a la anterior cotización. En octubre sube 1,59% y en el año 22%. El dólar blue cerró en 1.215 pesos argentinos.

El riesgo país medido a través del UBI que elabora República AFAP, sube dos unidades (2,4%) y alcanza los 86 puntos básicos. Acompaña este valor una cotización al alza tanto en el precio de los bonos uruguayos como de los treasuries (bonos norteamericanos). El UBI aumentó dos unidades (2,4%) durante octubre y en el año acumula un incremento de 16 unidades (22,9%). La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) fue 8,53%, superando el valor objetivo fijado por el Banco Central (8,50%).