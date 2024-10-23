El dólar sigue sin encontrar rumbo y después de tres caídas consecutivas vuelve a subir

Redacción El País

El dólar continúa la tendencia oscilante y este martes subió 0,16% luego de tres caídas consecutivas y cotizó a un valor promedio de $ 41,514. En octubre la divisa estadounidense baja -0,303% y en el año aumenta 6,386%.

El dólar varió entre $ 41,500 y $ 41,550 y cerró en $ 41,520, una variación positiva de 0,22% respecto al cierre anterior.

Al público, en las pizarras del Banco República, la moneda subió cinco centésimos tanto a la compra como a la venta, y cerró en $ 40,30 y $ 42,70 respectivamente.

A través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), en la jornada de ayer se hicieron 61 transacciones por un monto equivalente a US$ 32 millones.

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaría, el dólar bajó -0,19% cerrando en 5,6958 reales. En el mes aumenta 4,55% y en el año sube 17,65%.

En Argentina, el dólar oficial subió mínimamente 0,04% y cerró en 984,83 pesos argentinos. En el mes sube 1,43% y en el año 21,82%. El dólar blue cerró en 1.245 pesos argentinos.

Un billete de US$ 100 entre billetes de pesos argentinos. Foto: AFP

Riesgo y tasas

El riesgo país medido a través del UBI que elabora República AFAP, ayer subió ocho unidades (10,7%) y alcanzó 83 puntos básicos. Acompaña este valor una cotización a la baja del precio de los bonos uruguayos y levemente al alza de los treasuries (bonos norteamericanos). En el mes, el UBI bajó un punto básico (1,2%) y en el año subió 13 unidades (18,6%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) fue 8,38%, dentro del valor objetivo fijado por el Banco Central (8,50%).

Emisión de deuda

El gobierno central amplió su Nota del Tesoro en pesos uruguayos con vencimiento en diciembre de 2026.

En esta oportunidad el monto licitado fue de 900 millones de pesos (US$ 21,7 millones), mientras que la demanda lo superó por cuatro veces y se propusieron 3.655 millones de $U (US$ 88,1 millones).

Finalmente, el monto adjudicado duplicó al licitado, $ 1.800 millones (US$ 43,4 millones) con un rendimiento de 9,05%.