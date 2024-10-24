El dólar aumentó por segunda sesión consecutiva y cotizó a un valor promedio de $ 41,596

Redacción El País

Este miércoles el dólar subió 0,20% y cotizó a un valor promedio de $ 41,596. En octubre, baja -0,106% y en el año sube 6,596%. La divisa osciló ayer entre $ 41,550 y $ 41,610 y cerró al mayor valor, 0,22% por encima del cierre anterior.

Al público, en las pizarras del Banco República, la moneda subió diez centésimos tanto a la compra como a la venta, cerrando a $ 40,40 y $ 42,80.

A través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), en la víspera se realizaron 51 transacciones por un monto de US$ 29 millones.

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria para Uruguay, el dólar cerró en 5,6958 reales, una suba de 0,34% respecto a la jornada anterior. En el mes aumentó 4,90% y en el año sube 18,04%.

Banco Central del Uruguay. Foto: Archivo El País

En Argentina, el dólar oficial cerró en 985,92 pesos argentinos, un incremento 0,11% respecto al anterior. En octubre subió 1,54% y en el año 21,95%. El dólar blue cierra en 1.230 pesos argentinos.

El riesgo país medido a través del UBI que elabora República AFAP, sube una unidad (1,2%) y alcanzó los 84 puntos básicos. Acompaña este valor una cotización a la baja tanto en el precio de los bonos uruguayos como de los treasuries (bonos norteamericanos). El UBI presenta el mismo valor que a comienzos de octubre y durante el año acumula un incremento de 14 unidades (20,0%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) fue 8,42%, por debajo del valor objetivo fijado por el Banco Central (8,50%).