El dólar en Uruguay sube por tercera jornada consecutiva y se afianza sobre los $ 40 a nivel interbancario

El dólar en Uruguay subió por tercer día consecutivo, en esta oportunidad 0,22%, y se negoció en promedio en $ 40,216. En la jornada, el billete verde cotizó entre $ 40,15 y $ 40,25 para finalizar en $ 40,14. El valor de cierre bajó 0,20% respecto al del miércoles.

En lo que va del mes la moneda estadounidense se incrementa 0,13%%, mientras que en 2026 aumenta 3,01%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se hicieron 118 transacciones por un valor total de US$ 58,7 millones.

Al público en las pizarras del Banco República, el dólar bajó ayer 5 centésimos y cerró en $ 38,95 para la compra y $ 41,35 para la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaría, el dólar bajó ayer 0,36% y cerró en 5,1892 reales. En el mes el dólar en Brasil sube 2,62%, pero en 2026 cae 5,69%.

Pizarra con cotización de monedas extranjeras. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País

En Argentina, el dólar oficial bajó -0,05% ayer y finalizó a 1.477,30 pesos argentinos. En junio sube 4,75% y en 2026 1,23%.

Riesgo y tasa

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, bajó una unidad ayer y cerró en 51 puntos básicos. Esto se dio con una cotización al alza en el precio de los bonos uruguayos y mixta en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En el mes, el riesgo país está estable y en 2026 retrocede nueve puntos.

La tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 5,78%, casi en el objetivo del Banco Central (5,75%).