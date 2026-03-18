El dólar en Uruguay queda estable por sobre los $ 40 y hubo fuerte avidez por deuda en Unidades Indexadas a la inflación

El dólar en Uruguay quedó prácticamente estable ayer, ya que tuvo una mínima suba de 0,04% y se negoció en promedio a $ 40,492. En la jornada, la moneda estadounidense cotizó entre $ 40,45 y $ 40,54 para finalizar en el mínimo, una baja de 0,32% respecto al cierre del lunes.

En marzo el billete verde lleva un aumento de 5,44% y en lo que va de 2026 se incrementa 3,72%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se hicieron 45 transacciones por un monto total de US$ 25,5 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar bajó 15 centésimos ayer y cerró en $ 39,25 a la compra y $ 41,65 a la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar bajó ayer 1,19% y cerró en 5,2022 reales. En marzo lleva un alza de 1,02%, aunque en lo que va del año el dólar en Brasil baja 5,46%.

ND 20200306 foto Leonardo Maine archivo El Pais Pazarras del Dolar

En Argentina, el dólar oficial subió apenas 0,06% y cerró en 1.395,51 pesos argentinos. En el mes disminuye 0,11% y en lo que va de 2026 cae 4,38%.

Deuda, riesgo y tasa

El gobierno amplió ayer su Nota del Tesoro en Unidades Indexadas (UI, a la inflación) con vencimiento en junio de 2030.

En esta oportunidad el monto licitado fue de 275 millones de UI (US$ 44 millones), y tuvo una demanda cuatro veces superior: 1.228,5 millones de UI (US$ 197 millones). Finalmente, el monto adjudicado duplicó al licitado: 550 millones de UI (US$ 88 millones) con un rendimiento de 2,44% anual.

Dólar. Foto: Archivo El País.

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, quedó estable ayer en 77 puntos básicos.

Esto se dio con una cotización al alza tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En el mes, el riesgo país sube cuatro puntos básicos, mientras que en el año sube 11 unidades.

En tanto, la tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día de plazo) se operó ayer en 5,75%, el objetivo fijado por el Banco Central.