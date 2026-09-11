El dólar en Uruguay no puede salir del modo "planchado", otra mínima variación y está casi igual que a fin de agosto

El dólar en Uruguay sigue “planchando” con mínimas variaciones, como la de ayer cuando apenas subió 0,04% y se negoció en promedio en $ 40,259. En lq jornada, el billete verde cotizó entre $ 40,20 y $ 40,30 y finalizó en el mínimo, con una baja de 0,10% respecto al cierre del miércoles.

En lo que va del mes, la moneda estadounidense sube 0,04% y en 2026 aumenta 3,12%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se negociaron US$ 31,2 millones en un total de 57 operaciones.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar continúa estable y ayer cerró en $ 39,05 para la compra y $ 41,45 para la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar subió ayer 0,33% y cerró en 5,1149 reales. En el mes baja 1,29% y durante 2026 el dólar en Brasil retrocede 7,04%.

Billetes de dólares. Foto: Canva.

En Argentina, el dólar oficial bajó ayer 0,1% y finalizó en 1.513,50 pesos argentinos. En setiembre sube 0,37% y durante 2026 aumenta 3,82%.

Riesgo país de Uruguay y tasa de interés de referencia

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, bajó dos unidades y cerró en 59 puntos básicos. Esto se dio con una cotización a la baja, tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En setiembre el riesgo país baja tres unidades y en lo que va del año cae siete puntos.

La tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 5,75%, en el objetivo del Banco Central.