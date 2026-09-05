El dólar en Uruguay está "planchado" en el comienzo de setiembre, aunque en la semana tuvo una pequeña baja

El dólar en Uruguay sigue “planchado” en el comienzo de setiembre, ya que ayer la moneda estadounidense volvió a cotizar estable (con una mínima suba de 0,02%) y se negoció en promedio en $ 40,243. En la jornada, el billete verde cotizó entre $ 40,22 y $ 40,26 para finalizar en el mínimo, un 0,05% por debajo del cierre del jueves.

En la semana, el dólar bajó 0,11% “punta a punta” (al comparar el valor de ayer con el del viernes previo). La semana anterior, el billete verde había subido 0,26% “punta a punta”.

Foto: Pxhere.

En lo que va de setiembre, la moneda estadounidense está estable y en lo que va de 2026 aumenta 3,08%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), en la semana se hicieron un total de 177 operaciones por US$ 101 millones. Ayer apenas se negociaron US$ 8 millones en 16 transacciones.

Al público en las pizarras del Banco República, el dólar ayer bajó 5 centésimos para la compra y subió 5 centésimos para la venta, cerrando en $ 39 y $ 41,50 respectivamente. En la semana, el billete verde al público bajó 5 centésimos para la compra y para la venta “punta a punta”.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar subió ayer 0,57% y cerró en 5,1253 reales. En setiembre, el dólar en Brasil baja 1,09% mientras que en 2026 cae 6,85%.

Una personas cuenta billetes de dólares. Foto: Archivo El País

En Argentina, el dólar oficial bajó ayer 0,06% y finalizó en 1.507,37 pesos argentinos. En el mes cae 0,14% y en el año aumenta 3,29%.

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP bajó ayer una unidad y cerró en 62 puntos básicos. Esto se dio con una cotización levemente al alza en el precio de los bonos uruguayos y mixta en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En el mes, el riesgo país está estable, mientras que en lo que va de 2026 retrocede cuatro puntos.

La tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó en promedio en la semana fue 5,80%, en el objetivo del Banco Central (5,75%).