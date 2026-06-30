El dólar en Uruguay inicia la semana al alza, aunque apenas sigue levemente por encima de los $ 40

El dólar en Uruguay empezó la semana con un incremento de 0,13% y se negoció en promedio en $ 40,175. En la jornada, el billete verde cotizó entre $ 40,15 y $ 40,20 para finalizar en el mínimo. El valor de cierre quedó estable respecto al del viernes.

En lo que va de junio la moneda estadounidense está prácticamente estable (apenas sube 0,03%) y en lo que va del año lleva un alza de 2,91%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se hicieron un total de 52 operaciones por US$ 33,5 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República, ayer el dólar subió 5 centésimos para la compra y bajó 5 centésimos para la venta para cerrar en $ 38,95 y $ 41,35 respectivamente.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaría, el dólar ayer apenas subió 0,04% y cerró en 5,1717 reales. En el mes el dólar en Brasil aumenta 2,27%,aunque en el 2026 baja 6,01%.

Foto: Pxhere.

En Argentina, el dólar oficial se incrementó ayer 0,46% y finalizó en 1.481,05 pesos argentinos. En junio aumenta 5,05% y en lo que va del año 1,51%.

Riesgo y tasa

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, bajó ayer dos unidades y cerró en 57 puntos básicos. Esta caída se dio con una cotización levemente al alza en el precio de los bonos uruguayos y mixta en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En el mes, el riesgo país no presenta variaciones y en el 2026 retrocede nueve puntos básicos.

En tanto, la tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 5,89%, levemente por encima del objetivo del Banco Central (5,75%).