El dólar en Uruguay comenzó la semana estable y se negoció en promedio en $ 40,609. En la jornada, el billete verde cotizó entre $ 40,55 y $ 40,65 para finalizar en $ 40,57. Ese valor de cierre es 0,05% menor que el del viernes.

En el mes, la moneda estadounidense sube 1,05%, mientras que en el año aumenta 4,02%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), ayer se hicieron 81 operaciones por un total de US$ 43,5 millones. Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar ayer subió 5 centésimos para la compra y bajó otros 5 centésimos para la venta, finalizando en $ 39,40 y $ 41,80 respectivamente.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar subió ayer 1,51% y cerró en 5,7374 reales. En noviembre, el dólar en Brasil aumenta 5,83%, mientras que en 2026 sube 4,27%.

pesos uruguayos y dolares americanos Estefania Leal

En Argentina, el dólar oficial se incrementó ayer 0,17% y finalizó en 1.549,67 pesos argentinos. En noviembre sube 0,8% y en el año aumenta 6,18%.

Riesgo país de Uruguay y tasa de interés de referencia

El riesgo país medido a través del Índice UBI, que elabora República AFAP subió ayer cuatro unidades y cerró en 76 puntos básicos. Esto se dio con una cotización levemente a la baja en el precio de los bonos uruguayos y levemente al alza en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En el mes, el riesgo país está estable y en 2026 sube 10 puntos.

La tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 6%, en el objetivo del Banco Central.