El dólar en Uruguay cae por debajo del "piso" de los $ 40 y hay fuerte avidez por deuda en moneda local

El dólar en Uruguay bajó ayer por tercer día consecutivo al tiempo que hubo fuerte avidez por deuda en Unidades Indexadas. La caída de la moneda estadounidese esta vez fue de 0,77% y se negoció en promedio en $ 39,90, el menor nivel en un mes (desde el 4 de marzo no cotizaba tan bajo, en esa oportunidad en $ 39,33).

El billete verde cotizó en la jornada entre $ 39,88 y $ 40, para finalizar en $ 39,90 un retroceso de 0,62% respecto al cierre del lunes.

En abril el dólar cae 1,43%, aunque en 2026 sube 2,2%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se realizaron 87 transacciones por un monto de US$ 41,5 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar bajó ayer 25 centésimos y cerró en $ 38,70 para la compra y $ 41,10 para la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar bajó ayer 0,87% y cerró en 4,9806 reales. En abril cae 4,58% y en lo que va de 2026 retrocede 9,48%.

En Argentina, el dólar oficial bajó 0,31% ayer y cerró en 1.358,52 pesos argentinos,. En abril cae 1,75% y durante el año retrocede -6,91%.

ND 20200306 foto Leonardo Maine archivo El Pais Pazarras del Dolar

Deuda, riesgo y tasa

El gobierno amplió ayer su Nota del Tesoro en Unidades Indexadas (UI) con vencimiento en agosto de 2034. En esta oportunidad el monto licitado fue de 125 millones de UI (US$ 20,3 millones), pero la demanda cuadruplicó la oferta: 563 millones de UI (US$ 91,4 millones). Finalmente, el monto adjudicado duplicó al licitado, con 250 millones de UI (US$ 40,6 millones) y un rendimiento anual de 2,55%.

Dólar. Foto: Archivo

En tanto, el riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, bajó ayer una unidad y cerró en 65 puntos básicos. Esto se dio con una cotización al alza tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En abril, el riesgo país baja 11 unidades y en lo que va del año cae una unidad.

Por su parte, la tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 5,75%, igualando al objetivo fijado por el Banco Central (BCU).