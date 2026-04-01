El dato que el Ministerio de Economía y Finanzas observa de cerca, le dio un mínimo respiro

El déficit fiscal en 12 meses a febrero mejoró mínimamente a 4% del Producto Interno Bruto (PIB) desde el 4,1% del Producto en 12 meses a enero, según indicó el MEF en un comunicado.

El MEF aclaró que si bien el déficit del gobierno central-Banco de Previsión Social (BPS) se ubicó en 2,5% del PIB, eso “se ve afectado por el adelanto de pagos de pasividades, remuneraciones y transferencias del BPS realizado en febrero de 2025, correspondientes a marzo de dicho año”. Depurado de ese efecto, el resultado del gobierno central-BPS fue de un déficit de 3,6% del PIB.

No obstante, ese déficit fiscal en 12 meses a febrero de 3,6% del PIB se debió “un ingreso de fondos al Fideicomiso II de la Seguridad Social (FSS II) por 0,4% del PIB, en el marco de lo previsto en la ley Nº 20.209”. Añadió que “excluyendo dicho ingreso”, el déficit fiscal del gobierno central-BPS “se ubicó en 4% del PIB”. Ese déficit fiscal de 4% del PIB es el resultado del gobierno central-Banco de Previsión Social (BPS) y equivale a US$ 3.425 millones.

Más allá del déficit del gobierno central-BPS de 4% del PIB, el déficit primario (antes del pago de intereses de deuda) en 12 meses a febrero se ubicó en 1,6% del PIB (US$ 1.371 millones).

El pago de intereses de deuda se mantuvo en 2,4% del PIB en 12 meses a febrero, según indicó el MEF.

Ministerio de Economia y Finanzas Foto: Fernando Ponzetto

En tanto, el resultado de las empresas públicas fue superavitario en 0,2% del PIB en 12 meses a febrero, disminuyendo en 0,1% del Producto respecto a los 12 meses cerrados a enero.

Los ingresos del gobierno central-BPS se situaron en 27,6% del PIB en los 12 meses cerrados a febrero, 0,1% del PIB menos que en 12 meses a enero por menor recaudación de la Dirección General Impositiva (DGI).

En tanto, los gastos primarios del gobierno central-BPS se ubicaron en 28,8% del PIB en el año móvil cerrado a febrero (depurado del efecto de adelanto de pagos), un 0,2% del Producto menos que en 12 meses a enero.