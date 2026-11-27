Al cierre de una nueva jornada, el dólar se negoció en promedio en $ 40,695 con una baja de 0,18%. El dólar estadounidense cotizó entre $ 40,68 y $ 40,75 para cerrar finalmente en el menor valor. El valor de cierre es un -0,25% inferior al anterior.

En el mes de noviembre la divisa sube 1,26%, mientras que en lo que va del año, el dólar en Uruguay viene subiendo 4,24%.

A través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), se realizaron 50 operaciones por un valor total de US$ 29,50 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República del Uruguay, el dólar bajó 10 centésimos tanto a la compra como para la venta y cerró en $ 39,50 y $ 41,90 respectivamente.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar bajó 2,34% y cerró en 5,7446 reales. En noviembre viene subiendo 5,97%, mientras que, en 2026 el dólar en Brasil subió un 4,40%.

pesos uruguayos y dolares americanos Estefania Leal

En Argentina, el dólar oficial bajó 0,49% y cerró en 1.600,69 pesos argentinos. En noviembre subió 4,12% y en el año viene subiendo 9,68%.

El riesgo país medido a través del UBI, que elabora República AFAP cerró en 88 puntos básicos, una unidad más (1,1%) que el cierre anterior. Esta baja se dio con una cotización estable, tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En noviembre subió 12 puntos (15,8%) y en 2026, el UBI sube 22 puntos básicos (33,3%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) cerró en 5,93%, por debajo del valor objetivo fijado por el Banco Central del Uruguay (6,0%).